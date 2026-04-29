Referentes de la economía del conocimiento destacaron el potencial de Argentina en IA: "Siempre se diferencia por calidad"

En el marco de la Expo EFI, representantes del sector destacaron las ventajas comparativas que tiene el país y expusieron las habilidades que solicitará el mercado laboral: "No vamos a necesitar meros contadores, sino contadores tecnológicos".

Referentes de la Economía del Conocimiento destacaron el potencial de crecimiento de Argentina en materia de soluciones de inteligencia artificial (IA) . En el marco de la Expo EFI , donde Ámbito fue Media Partner, enumeraron diferentes ventajas comparativas que tiene el país, fundamentalmente en términos de capital humano y diferenciación de producto por calidad.

En diálogo exclusivo con este medio, el Director Ejecutivo de Argencon, entidad que nuclea a empresas del sector, Leandro Mora Alfonsín , señaló que la Economía del Conocimiento tiene una dinámica particular que surfea los vaivenes de la macroeconomía y sostuvo que esto "se explica porque es un sector que mira hacia afuera en un mercado donde la demanda es infinita ". "Lo que tenés que acomodar es la oferta de esa demanda infinita", acotó.

En ese sentido, destacó que, pese a los recientes encarecimientos en dólares del país, las exportaciones de estos servicios crecen igual porque " Argentina siempre se diferencia por calidad y vende cosas que otros no venden ". "No somos como India que vende más commodities o Costa Rica que exporta servicios más sencillos. Acá tenés análisis de flujo de fondo para toma de decisiones de inversión, liquidaciones de sueldo, análisis de contratos mineros y petroleros, toma de decisiones financieras, servicios legales de mucha complejidad y servicios IT que son vanguardia en dar soluciones a otros de materia y inteligencia artificial", detalló.

Y ejemplificó sobre este último punto: " Bau es una empresa argentina mediana que hizo que la pesquera más grande de Perú suba 53% su capacidad de pesca sin barcos nuevos y sin contratar gente, mediante soluciones de inteligencia artificial que determinan qué van a pescar en cada lado con un modelo predictivo".

Vale remarcar que los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) no solo incluyen a los servicios tecnológicos, una asociación que quizás está presente en el inconsciente colectivo, sino también a otros servicios empresariales y profesionales, como por ejemplo aquellos vinculados a la asesorías contables o jurídicas. Sin embargo, Mora Alfonsín ve que " las soluciones en inteligencia artificial es un nicho que tiene mucho por crecer y que hace tres años no existía". " ¿Y por qué lo podés aprovechar? Porque tenés empresas hace décadas en Argentina con conocimientos acumulados, que saben hablar con los con los mercados que quieren conquistar, que saben vender y que saben interpretar necesidades ", aseveró.

¿Por qué las empresas eligen a los trabajadores argentinos?

La Economía del Conocimiento tuvo su lugar en la segunda jornada de la Expo EFI 2026 a través de un panel presentado por Mora Alfonsín y compuesto por Verónica Asla, de EY GDS Latam, Emiliano Galvan, CEO de VML Argentina, Sebastián Mocorrea, Presidente de Argencon y Sofía Vago, CEO de Accenture.

La discusión sobre el impacto de la IA en Argentina fue uno de los ejes fundamentales del panel. Al respecto, Mocorrea sostuvo que el principal desafío es replicar lo que ocurrió a inicios de siglo, cuando Argentina se adaptó rápidamente a la ventana de oportunidad que abrió la era de la digitalización e internet.

En este contexto, Asla aseguró que las empresas del sector planean incrementar sus nóminas de trabajadores en el futuro cercano. En ese sentido, y en sintonía con Mora Alfonsín, destacó que los trabajadores argentinos son elegidos en el mundo para procesos creativos y que el país tiene ciertas ventajas relativas a otros países, como el huso horario (alineado con EEUU), los costos menores y la buena conectividad. "Las empresas hoy no buscan donde hay más talentos, sino donde ese talento crea más valor", sentenció.

Fue consenso en la mesa el hecho de que Argentina tiene altas capacidades humanas para encarar la nueva era de la IA y la creciente automatización. La capacidad de adaptación a distintos entornos macroeconómicos y la resiliencia fueron dos valores resaltados por los expositores.

La era de la inteligencia artificial: ¿cuáles son las habilidades del futuro?

Otra de las discusiones giró en torno a las nuevas habilidades que demandarán a las empresas a la hora de contratar nuevos trabajadores. Sobre este punto, Asla subrayó, en primer lugar, a los conocimientos técnicos y a la capacidad de contextualizar e identificar alucinaciones de la IA. "No vamos a necesitar meros contadores o abogados, sino contadores y abogados tecnológicos", visualizó.

En paralelo, marcó la importancia de las habilidades "soft" como la disposición a aprender o el pensamiento crítico, y del manejo de idiomas (fundamentalmente inglés), ya que "más allá de que hoy existen herramientas tecnológicas de traducción rápida, a las empresas del extranjero les gusta que hables en su idioma". Sin embargo, no solo puso el foco en las habilidades de los empleados sino también en la de los líderes, a quienes les sugirió más "empatía" a la hora del manejo de grupos.

El crecimiento exportador de los SBC y la importancia de la Ley de Economía del Conocimiento

Según los últimos datos recopilados por Argencon, el sector alcanzó un récord de exportaciones en 2025, de u$s9.700 millones, y espera superar los u$s10.000 millones este año. De esta manera, se afianza como el tercer complejo exportador más importante del país, detrás del sojero y el energético, y con perspectivas de extender su brecha por sobre el sector automotriz.

Asimismo, las cerca de 9.000 empresas que tiene el rubro genera aproximadamente 348.00 empleos, en su gran mayoría calificados, ya que el capital humano es su insumo fundamental.

Cabe recordar también que hoy existe una Ley de Economía del Conocimiento que está vigente hasta 2029 y que contempla una serie de incentivos fiscales para la radicación de empresas en el país. "Argentina se diferencia en calidad, pero en un mundo donde los costos se vuelven supercompetitivos, por más que vos tengas calidad tenés que tener competitividad de costos también", dijo a este medio Mora Alfonsín, y concluyó: "Todos los países con los que competimos (entre los cuales resaltó a Colombia) tienen un régimen de incentivos. En términos de política industrial, estos sectores que tienen chances de dar soluciones al rompecabezas del desarrollo argentino, necesitan promoción, que no es lo mismo que protección".