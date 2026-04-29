La CGT anticipó que analiza una medida "mucho más fuerte" después de la marcha del 1° de mayo + Seguir en









Uno de los secretarios generales de la central obrera, Jorge Sola, aseguró que la movilización a Plaza de Mayo buscará reflejar el “malhumor social”. La central obrera podría avanzar hacia una acción de mayor intensidad contra el Gobierno.

La CGT marchará a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador y no descarta nuevas medidas de fuerza.

La Confederación General del Trabajo (CGT) prepara una nueva demostración de fuerza en la calle y ya empezó a discutir los pasos a seguir después de la movilización por el Día del Trabajador. En la previa de la marcha a Plaza de Mayo, uno de los integrantes del triunvirato de conducción, Jorge Sola, anticipó que la central obrera podría avanzar hacia una medida de mayor intensidad contra el Gobierno.

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“Claramente, vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte”, afirmó el dirigente sindical en declaraciones radiales. De todos modos, evitó confirmar si esa decisión derivará en un nuevo paro general, que en caso de concretarse sería el quinto contra la gestión de Javier Milei.

La movilización está prevista para este jueves desde las 15, con destino a Plaza de Mayo. Según Sola, el objetivo será mostrar en la calle el “malhumor social” que la CGT detecta en distintos sectores.

La CGT apunta al empleo, el consumo y el endeudamiento familiar Sola sostuvo que el malestar social no responde únicamente a la caída del consumo, sino también al deterioro de las condiciones laborales. En ese sentido, mencionó el endeudamiento de las familias, la pérdida de puestos de trabajo y la dificultad de quienes consiguen empleo en condiciones más precarias que las que tenían antes.

“Me interesa el primer paso, que es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe”, señaló el cosecretario general de la CGT, que comparte la conducción con Octavio Argüello, de Camioneros, y Cristian Jerónimo, del sindicato del vidrio.

Pese al tono de advertencia, dentro de la central obrera buscan evitar definiciones apresuradas. La prioridad, por ahora, es garantizar una convocatoria amplia para la marcha del 1° de mayo y recién después ordenar la discusión interna sobre una eventual huelga. La movilización contará además con el acompañamiento de organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que mantiene una agenda común con la CGT en reclamo por empleo, asistencia social y políticas destinadas a los sectores más afectados por el ajuste. La reforma laboral, otro foco de conflicto En paralelo, Sola volvió a cuestionar el trámite judicial de la reforma laboral y apuntó contra la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que declaró competente a ese fuero para intervenir en la discusión sobre la constitucionalidad de la norma. Para la CGT, el expediente debería continuar en el fuero laboral. “Tiene que volver al juez natural”, sostuvo el dirigente, en referencia al magistrado Raúl Horacio Ojeda, quien había suspendido artículos de la ley. Además, advirtió que, si esa postura no prospera, la central obrera podría llevar el planteo ante la Corte Suprema. Sola también afirmó que los conflictos sindicales se multiplicaron en los últimos meses y remarcó que el incremento se observa especialmente en zonas productivas como Cuyo, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.