Cambio de década... ¿cómo cambiar de signo?

El 2019 será el segundo año consecutivo con una fuerte caída de la actividad en general e industrial en particular con impactos directos en toda la sociedad. En el caso particular de la industria, cerrará con una contracción de la producción industrial en torno al 6% y un nivel de producción per cápita 25% inferior al del máximo alcanzado en 2011, y 17% por debajo del de 2015. Como contracara, la industria trabaja con un nivel muy bajo de utilización de la capacidad instalada y cerrará el año con una caída del empleo asalariado registrado de aproximadamente el 5%, acumulando una pérdida de cerca de 150.000 puestos registrados desde 2015.