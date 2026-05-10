Francisco Cerúndolo luchó hasta el final pero cayó ante Musetti y quedó eliminado del Masters 1000 de Roma

El argentino perdió 7-6 (9-7) y 6-4 frente al italiano Lorenzo Musetti, número 10 del mundo, en un partido de alta intensidad disputado en el Foro Itálico. Thiago Tirante y Mariano Navone siguen en carrera entre los argentinos.

Francisco Cerúndolo se despidió este domingo del Masters 1000 de Roma luego de caer frente al italiano Lorenzo Musetti por 7-6 (9-7) y 6-4 en un encuentro muy disputado y cargado de intensidad.

El argentino estuvo cerca de quedarse con el primer set y dio pelea durante más de dos horas de juego, pero no logró sostener las ventajas en los momentos decisivos y terminó quedando afuera del certamen que se disputa en el Foro Itálico, una de las últimas grandes escalas sobre polvo de ladrillo antes de Roland Garros.

Con esta derrota, Cerúndolo no pudo sumarse a Thiago Tirante y Mariano Navone, los otros argentinos que continúan en carrera en el cuadro masculino.

El partido tuvo un desarrollo equilibrado desde el comienzo y mostró largos intercambios desde el fondo de la cancha. Cerúndolo consiguió un quiebre clave en el noveno game del primer parcial para adelantarse 5-4 y sacar para llevarse el set, pero Musetti reaccionó rápidamente y logró recuperar el servicio. A partir de ahí, el italiano elevó el nivel y pasó momentáneamente al frente, aunque el argentino logró mantenerse en partido y forzó el tie-break.

En la definición, ambos sostuvieron una gran intensidad y el porteño llegó a contar con oportunidades para cerrar el parcial. Sin embargo, Musetti salvó puntos de set y terminó imponiéndose por 9-7 en el desempate luego de una hora y 18 minutos de juego.

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El segundo parcial mantuvo la misma dinámica. Cerúndolo volvió a quebrar primero y se adelantó 2-1, aunque nuevamente el italiano reaccionó de inmediato para equilibrar el desarrollo.

El desenlace llegó recién en el décimo game, cuando Musetti consiguió un nuevo quiebre sobre el saque del argentino y selló el triunfo por 6-4 tras 54 minutos adicionales. El italiano, actual número 10 del ranking ATP, avanzó así a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al noruego Casper Ruud. Ruud llegó a esa ronda luego de vencer al checo Jiri Lehecka por 6-3 y 6-4.

Dino Prizmic sigue siendo la gran sorpresa del torneo

Otra de las grandes historias que dejó la jornada en Roma fue la nueva victoria del croata Dino Prizmic, una de las revelaciones del torneo. El joven de 20 años derrotó al francés Ugo Humbert por 6-1 y 7-5 y avanzó por primera vez en su carrera a los octavos de final de un Masters 1000.

Prizmic ya había dado uno de los grandes golpes del torneo al eliminar en la ronda previa a Novak Djokovic, actual número 4 del mundo. Con este resultado, el croata confirmó el gran momento que atraviesa y firmó además la mejor actuación de su carrera en torneos de esta categoría.

Actualmente ubicado en el puesto 79 del ranking ATP, Prizmic viene mostrando una evolución sostenida durante los últimos meses. En el Masters 1000 de Madrid ya había dado señales importantes al superar a Matteo Berrettini y Ben Shelton, logrando allí su primera victoria frente a un top 10. Ahora buscará seguir haciendo historia en Roma cuando enfrente en octavos al ganador del cruce entre Karen Khachanov y Botic van de Zandschulp.