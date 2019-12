El desafío es comenzar la recuperación económica

Entre las certezas, no descubro nada nuevo al decir que estamos en una coyuntura sumamente difícil, con dos años consecutivos (2018 y 2019) de caída en la producción de nuestro país. Si tenemos la mirada un poco más larga, también podemos decir que en 2019 el PIB per cápita es inferior al de 2011, lo que pone en evidencia que nuestros problemas no son nuevos, aunque puedan ir cambiando en el tiempo las formas en que se hacen visibles.