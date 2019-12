La única certeza absoluta en Argentina es la falta de certezas

Me permitiré ensayar algunas ideas girando alrededor de los tres componentes enunciados: la política, que tiene lugar protagónico como ámbito de la negociación entre partes; la economía, porque la profundidad de la crisis no da lugar a ensayos que no muestren algunos resultados en el corto y mediano plazo; y la conducta humana, porque cualquier proyección de la política y la economía que no tenga en cuenta las variables culturales, llámese idiosincrasia del ser argentino, está llamada a fracasar.