Pese a todas las crisis, el gran capital lo tenemos en quienes hacen teatro

Desde luego, cuánto mejor sería el acompañamiento de un bolsillo más holgado para este tipo de vínculo con la cultura, el entretenimiento y el esparcimiento familiar, pero pese a todo, si uno mira la historia, va a encontrar que más allá de curvas ascendentes o descendentes en la asistencia de espectadores, lo que se mantiene, y siempre en crecimiento, es el hecho artístico del vivo teatral. Y de eso se habla poco mientras se suele enfatizar en los números en lugar de subrayar esa particularidad que tiene nuestra comunidad teatrera, y que hace que nos distingan en el mundo.

Es importante marcar que cuando comencé en esta actividad, ya hace más de 40 años, Buenos Aires ocupaba el séptimo lugar en materia teatral en el mundo; me acuerdo de que siempre encabezaban, por lejos, Nueva York y Londres, pero se anteponían Madrid, México D.F., París o Roma, por marcar ciudadanías con mucho teatro. Y Buenos Aires estaba detrás hasta que, gracias al gran movimiento del teatro independiente que tiene la Argentina en general y Buenos Aires en particular, terminamos ocupando el tercer lugar en el mundo; y además, con esa particularidad de ser primeros en el circuito independiente. La Argentina, además, es el primer país en cantidad de salas de teatro independiente, Buenos Aires tiene más de 200, en tanto somos el único país con más espacios escénicos que pantallas de cine: eso no ocurre en ningún otro lado.

Acompañamiento

Respecto a 2019 se da un ciclo que acompañó la época, la baja de la demanda desde el punto de vista del bolsillo más enflaquecido y hogareño, justamente aquel que necesitamos que crezca con el afán de poder tener un resto para acercarnos a este tipo de consumo. Y por otro lado vale destacar que si uno mira la historia del teatro argentino, siempre acompañó las épocas: acompañó la dictadura con movimientos que le hicieron frente como el de Teatro Abierto; acompañó en democracia con continuidades como Teatro por la identidad; acompaña desde los premios teatrales que son varios en Buenos Aires y en el país. Eso significa que hay gente que está siempre predispuesta e inquieta para seguir fomentando el hábito teatral. En ese sentido cuando decimos “¡Viva el teatro!”, estamos diciendo que el teatro le hace bien a la gente. Si no lo digo más seguido es para que no se malinterprete como frase marketinera, puesta en boca de un empresario que tiene intereses puestos en esta actividad. Pero lo creo fervientemente, y no sólo como empresario sino como espectador.

Para el año próximo necesitamos que las paritarias salariales superen a la inflación, como había sido antes, y que eso en definitiva incentive al consumo. No me animo a ninguna otra proyección respecto al teatro si no conocemos antes como es el resultado de la economía hogareña. Y eso depende de políticas de Estado. Primero miremos la política económica que ejecutará el gobierno entrante y eso terminará dando como resultado la menor o mayor taquilla.

Empresario teatral