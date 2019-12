Salir del modelo agroexportador

Si tenemos que entender lo que va a realizar la nueva gestión, debería primeramente modificar las leyes 24.072 y 24.065 -del gas y la electricidad, respectivamente- para pesificar los procesos de producción transporte y distribución de ellos. Hablamos de la pesificación de los procesos y no de las tarifas finales puesto que al realizarlo sobre ellos podemos dejar de implementar los aumentos retrasados, ahora por el gobierno saliente, al mes de febrero sino incluso disminuir casi al 50% el gas y cerca del 25% la electricidad. Como segunda medida establecer también la pesificación del proceso de hidrocarburos convencionales, puesto que los shale y tight no son factibles para nuestro país por su alto costo y la falta de disponibilidad de medios de nuestra empresa pública en el área. Con estas dos medidas iniciales se realiza una baja directa de los servicios públicos de forma tal que al bajar la tarifa los pesos no usados por la población para el pago de servicios públicos irán directamente en el consumo, primero de alimentos y posteriormente de otros bienes y servicios como a pagar deudas acumuladas por las familias y distintas empresas.