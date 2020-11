Charlas de quincho

Internacionales. Aunque muchas de las encuestas lo daban como ganador, el triunfo del Demócrata Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos se llevó las palmas respecto a la cobertura periodística que, en el caso de Argentina, tuvo un despliegue particularmente exagerado. “Parece una elección local”, se quejaba un empresario ante lo monotemático del tratamiento y hasta por la inquietud pública que parece preferir hablar de los problemas estadounidenses, más que de los propios. En las reuniones, obvio, aparecieron representantes de ambos grupos, a favor y en contra, aunque los memoriosos diplomáticos sostienen que (a la Argentina) “nunca le fue bien con los Demócratas”. Los comentarios sobre el nuevo jefe en Washington se cruzaron con los relatos sobre el viaje de Alberto Fernández y comitiva a Bolivia para la asunción de Luis Alberto Arce, que le permitió al argentino ejercitar un poco de agenda internacional, tan escasa en estos tiempos de coronavirus. Por lo menos Alberto F., despojado por el virus del lustre que se dan los presidentes en estas cumbres y asunciones, esta vez pudo mostrar encuentro con el rey Felipe VI (agobiado el monarca por estos días ya que no solo su exiliado padre esta investigado por hechos de corrupción sino que Madrid también estalló en escándalo por tarjetas de crédito que pueden ser non santas que usó hasta la impoluta reina Sofía), con el colombiano Iván Duque, y cena de honor en La Paz. Anoche todos los argentinos volaron a La Quiaca donde hubo otra cena para despedir de la Argentina a Evo Morales que iniciaba su camino del Inca de retorno a Bolivia tras su exilio en el país, con escala reciente no muy explicada en Caracas. Alberto F. niveló la comitiva que lo acompañó tras algún cuestionamiento de género. En el vuelo que los llevó hasta Bolivia se subieron Julio Vitobello, Felipe Solá, Wado de Pedro, Eduardo Valdés, Gustavo Béliz, Jorge Taiana y Juan Pablo Biondi. Finalmente le hicieron lugar a Elizabeth Gómez Alcorta, aunque la escala en Jujuy ayer no incluyó encuentro ni con Gerardo Morales, ni con Milagro Sala. Todo un ejercicio de diplomacia presidencial.

Enroque. El contra ataque del clan Macri para embestir a la Justicia en la causa Correo Argentino tuvo varios frentes que nuevamente apuntan a la fiscal comercial Gabriela Boquín que denunció las tropelías familiares desde antes de la catarsis literaria de Mariano Macri. Lo que sorprendió en el ambiente judicial fue el enroque de abogados que hizo la familia del expresidente con Javier Llorente y Ariel Alejandro Di Bártolo a la cabeza. Llorente había sido el letrado de la sindicatura del caso Oil Combustibles designado por el juez Javier Cosentino. Avaló gran parte de las maniobras luego descubiertas para empujar la quiebra de la petrolera. Se fue denunciando a la AFIP como acreedora hostil y responsable de no haber querido cobrar su deuda. A partir de su “pase”, Llorente pasa a representar los intereses de la familia Macri en el caso de vaciamiento empresarial. Curiosidades.

Regreso. El viejo petit hotel de Ayacucho y Rivadavía, construido en 1902, pero “donado” por el expresidente Arturo Frondizi y su ministro de economía, Rogelio Frigerio, en 1960 para ser sede del MID (Movimiento de Integración y Desarrollo), parece estar recuperando el brillo de otrora, según se pudo apreciar durante la conmemoración del Día del Amigo Desarrollista, coincidente con el natalicio de don Rogelio Frigerio. La ocasión sirvió para reunir a un grupo político ecléctico (desde Margarita Stolbizer hasta Martín Lousteau; o desde Ricardo López Murphy hasta una María Eugenia Vidal en forma virtual porque era el cumpleaños de su hija). Las estrellas, sin embargo, fueron el anfitrión, el exministro del Interior, el cada vez más negociador Rogelio Frigerio, y el actual titular de la Ciudad, Horacio Radríguez Larreta que se sigue perfilando como el futuro candidato del PRO. Pero más allá de los político, lo más jugoso de la reunión, con una veintena de invitados “presenciales”, fueron las anécdotas, como el logro del MID que es un par de anteojos. Es que tanto Frondizi como Frigerio usaban lentes de fuerte armazón y, aunque este último se operó y ya no los necesitaba, los siguió usando “porque la gente no me reconoce sin ellos”. Más interesante resultó el hecho de que Frigerio (abuelo) es el padrino del actual jefe de Gobierno, debido al pasado fuertemente “desarrollista” de los Rodríguez Larreta. Tanto es así que antes del acto Horacio (hijo) recibió de manos de Rogelio (nieto) una vieja foto sepia de papel donde en primer plano está su padre, en una larga mesa típica de acto de militancia, lo que le provocó una gran emoción que duró buena parte del acto, y que no largó en ningún momento. Pero este no es el único movimiento al que le atribuyen intencionalidades políticas con miras a las elecciones. De hecho, ya se van perfilando las uniones y acercamientos como el que hoy firmarán un grupo de partidos que se orientan hacia una coalición republicana, entre los que se destacan los Libertarios, UniDos, Recrear, Mejorar, etc., con sus dirigentes, Ricardo López Murphy, Agustín Etchebarne, o Darío Lopérfido, entre otros, con miras a las elecciones de medio término del año que viene, aunque ya un par de gobernadores adelantaron su posición a favor de suspender las PASO que tendrían que dirimirse en agosto, justamente, para ordenar las internas antes de la elección de octubre.

Vacunas. Entre los avatares en el país del norte y la supuesta obligatoriedad de la vacuna que, según las primeras informaciones, sería la rusa, se alternaron las principales discusiones de la semana, casi todas con muy poco fundamento, y menor información. En el caso de la vacuna, por ejemplo, pocos parecieron recordar que Argentina ya tenía un acuerdo con AstraZeneca, incluso para fabricar localmente la vacuna de Oxford, y este convenio involucra a la poderosa Silvia Gold (de la industria farmacéutica) y a su marido, el no menos influyente Hugo Sigman. Finalmente, el tema de la “obligatoriedad” se fue debilitando, como también la exclusividad rusa, y se volvió a hablar de 2-3 vacunas de distintos orígenes.

Embajadas. Sin embargo, la cuestión puso sobre el tapete algo que nadie discute, que es la muy fuerte presencia de la vicepresidenta, Cristina de Kirchner, en varios temas, y de ahí la relevancia que había cobrado “la carta”, la semana anterior. Pero no es la única cuestión y quienes recorren los tortuosos recovecos de las negociaciones internacionales dicen que “hay temas que la doctora maneja en forma personal”, según un funcionario cercano a las máximas autoridades del Senado. Y entre estos, la cuestión de China. Allí esta el viceembajador, Camilo Vaca Navaja, asesor internacional de confianza de Cristina además, mientras que el titular, Luis María Kreckler, se dice que está cometiendo algunos errores infrecuentes en un embajador de carrera.