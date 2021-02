Charlas de quincho

Vuelta a clases

La inédita pulseada por el inicio de las clases presenciales que venía dándose entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires finalizó repentinamente, tal vez porque la mayoría de la sociedad se inclinaba a la reanudación de la enseñanza tras la grave pérdida de clases que ya tuvieron los chicos desde marzo del pasado y que llevó a datos dramáticos, como el 70% de deserción escolar que se estaría registrando en algunas zonas del país. Esto, y el hecho de que el gobernador Axel Kicillof hiciera pública su decisión de contratar más maestros, parece que tuvo algún efecto sobre el frente sindical que, repentinamente, y salvo excepciones, parece haber decidido bajar el perfil, y llamarse a un saludable silencio por el momento. Igual, el ministro Nicolás Trotta no la pasó demasiado bien, y en su reciente viaje a Chubut debió salir con custodia debido a los reclamos virulentos de los docentes provinciales. Al menos, así se comentaba en un jardín de la Recoleta, habilitado como restaurant en tiempos de covid, y del que participaron varios empresarios. Naturalmente el tema derivó en otras cuestiones, como la abultada deuda de la provincia de Buenos Aires y sus problemas para refinanciarla, situación similar a la de la Capital, aunque en este caso, Rodríguez Larreta tendría los “pesos” para afrontar los compromisos, pero no se sabe si el Banco Central le va a dar los dólares necesarios, cada vez más escasos.

Cruces en el mar

En un coqueto petit hotel de Barrio Parque, durante un muy discreto almuerzo del que participaron algunos exfuncionarios de variado color político y diplomáticos de carrera, se trataron varios asuntos, al menos, llamativos. Por caso, uno de los rumores habla del ataque que habría tenido justamente el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, durante un viaje a su casa del norte bonaerense, a unos 100 km de Capital Federal, recorrido que habitualmente hace en una moto de altísima cilindrada. El caso es que en ese trayecto habría sido abordado por otros dos motociclistas e, incluso, habría sido agredido. Oficialmente nunca se habló de lo sucedido, y parece que no hay antecedentes de robos de motocicletas de alta gama con esa modalidad, aunque gente de la zona destaca la mayor guardia de patrulleros en el domicilio que hay ahora, y otro móvil encargado de acompañarlo a alguna distancia en sus desplazamientos (aunque, dicen, que les resulta difícil alcanzarlo). Otro asunto que también se diluyó sin mayores explicaciones, fue el raro episodio con el guardacostas estadounidense Stone, al que se le impidió, recalar en el Puerto de Mar del Plata, en su viaje inaugural, y aunque la visita estaba programada desde hace meses. Las especulaciones hablaban del tema del control de la pesca y de las controvertidas capturas de la flota china en el Atlántico sur, pero no quedó claro cual fue el conflicto real. En todo caso, el escueto comunicado de la Embajada de los EE.UU., dando cuenta que “El buque STONE de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) finalmente no visitará Argentina, tal como estaba previsto en su ruta inicial de viaje”, fue casi tan llamativo como el resto del hecho, especialmente considerando que se trataba del viaje inaugural de la nave más moderna que tiene la fuerza, y que “la gira forma parte de las acciones para reforzar las alianzas regionales de seguridad marítima y combatir la pesca ilegal no declarada y no regulada (INDNR), promoviendo la responsabilidad y la rendición de cuentas de acuerdo con las normas internacionales”, dijo la delegación diplomática en Buenos Aires. “La propia Administración Biden bajó los decibles y le restó entidad al asunto”, concluyeron los especialistas. Como si fuera poco, tiempo después también apareció un submarino nuclear estadounidense haciendo ejercicios conjunto con los británicos en el Atlántico sur, y se supo de larga “charla” del presidente Alberto Fernández con el estadounidense Joe Biden, que terminó de desconcertar a los analistas internacionales, y acalló los comentarios sobre la participación de Fernández en un panel de respaldo al expresidente brasileño Inacio Lula da Silva, que habría echado por tierra el cuidadoso trabajo de acercamiento con la Administración de Jair Bolsonaro, que venía desarrollando el embajador Daniel Scioli.

Internas deliciosas

Unas brótolas con verduras al vapor y salsa de limón y gengibre como plato central sirvieron de excusa para una reunión en La Mansa, donde también el mal tiempo, y muy fresco, alentó las reuniones dentro de las casas, en este caso, de un destacado empresario que recientemente cambió su domicilio a la costa oriental. Allí, mientras las señoras comentaban el grave accidente de la ex modelo Pata Villanueva, lo señores alternaban los datos políticos con los económicos. Entre los primeros, las especulaciones sobre la nueva conducción del PJ bonaerense (el escenario central de Máximo Kirchner). Por supuesto, que el silencio sobre su futuro de la exgobernadora María Eugenia Vidal, también se colocó en el podio. El 21 de marzo hay internas para el radicalismo bonaerense y ese ejercicio que deleita a la UCR esta vez concentra miradas también del PRO y el propio peronismo. Gustavo Posse caminala provincia mostrando el acuerdo con Martín Lousteau, mientras que Maximiliano Abad va de la mano de Elisa Carrió y Vidal. En todo ese armado será esencial conocer pronto como jugara la exgobernadora la ronda 2021. En el plano económico, además del resurgimiento del ministro Martín Guzmán, el debate se centró en el nuevo aumento de los combustibles (que seguirían hasta abril); el proyecto de Ley del Sergio Massa sobre cambios en el Impuesto a las Ganancias, y en las controversias alrededor del precio de los alimentos que levantaron polvareda hasta hace una semana, y se diluyeron en los últimos días, apocadas por los nuevos termas que fueron surgiendo. A pesar de eso, el control de precios en hipermercados autorizados a grupos de movimientos sociales, tuvo las más dispares interpretaciones aunque, en general, las lecturas fueron todas muy negativas.

Vamos a terminar con un chiste de la línea suave

Un joven inexperto entra en una farmacia para comprar preservativos. Con cierta timidez, le pregunta al farmacéutico por las diferencias entre cantidades:

- Esos que vienen en paquete de tres, ¿para qué son?

- Habitualmente se compran para ser usados en un fin de semana, responde el hombre.

- ¿Y esos que vienen en paquete de siete?

- Bueno, esos los llevan los que usan uno por día durante toda una semana.

- Ajá. ¿Y esos que vienen en paquete de docena?

- Esos son los matrimoniales, dice el farmacéutico.

- ¿Matrimoniales?

- Sí, uno para enero, febrero, marzo, abril...