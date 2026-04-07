Pánico en Turquía: un muerto por un tiroteo junto al consulado israelí en Estambul + Seguir en









Un tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul provocó pánico, con al menos un atacante muerto y dos agentes policiales heridos.

Tiroteo frente al consulado israelí en Estambul desató escenas de pánico y caos.

Tres hombres protagonizaron un tiroteo ocurrido frente al consulado israelí en Estambul, donde uno de ellos y otro resultó gravemente herido. Por su parte, dos policías sufrieron heridas leves. La rápida reacción de las fuerzas de seguridad evitó que la situación escalara aún más, aunque provocó caos y pánico entre transeúntes y empleados cercanos al edificio.

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Imágenes muestran a agentes sacando sus armas y buscando cobertura mientras se escuchaban disparos durante más de diez minutos. Otra secuencia captó a un presunto atacante moviéndose entre camionetas de policía y disparando con un rifle automático y una pistola. Los videos mostraban al menos dos cadáveres en calles y áreas verdes próximas al consulado

ssstwitter.com_1775561509264 Agentes de seguridad respondieron al ataque armado en pleno distrito financiero. El incidente se produjo en el distrito financiero de Estambul, justo frente a la torre que alberga la sede diplomática israelí. Medios locales informaron que los atacantes llegaron a la ciudad en un vehículo alquilado desde Izmit. Desde 2023, con el inicio del conflicto entre Hamás e Israel, la presencia policial en la zona se intensificó, aunque actualmente no hay diplomáticos israelíes destacados en Turquía.

Neutralizaron a tres atacantes Las fuerzas de seguridad de Turquía confirmaron que tres individuos que participaron en el ataque fueron neutralizados. Dos agentes policiales resultaron con heridas leves durante el enfrentamiento.

tiroteo embajada de israel en turquia La seguridad se reforzó en la zona desde el inicio del conflicto entre Hamás e Israel. El ministro del Interior turco, Mustafa Ciftci, informó que uno de los atacantes tenía vínculos con una organización que instrumentaliza la religión y otro contaba con antecedentes por tráfico de drogas. "Dos de nuestros heroicos agentes sufrieron heridas leves", afirmó en redes sociales.

Por su parte, el ministro de Justicia, Akin Gurlek, indicó que se ordenó iniciar una investigación inmediata para esclarecer los hechos y determinar si existen conexiones adicionales de los atacantes dentro del país. La policía mantiene un operativo de seguridad en la zona mientras se recaban pruebas y testimonios de testigos.