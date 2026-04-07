Aumento AUH: ¿cuánto cobro en abril con la nueva movilidad?

ANSES dio a conocer los nuevos montos establecidos para este mes y también las fechas de pago oficiales.

La AUH sube en abril con un una actualización del 2,9% y fechas de cobro confirmadas.

El mes de abril trae novedades para las personas que cobran asignaciones sociales. Con la nueva fórmula de movilidad vigente, los haberes se actualizan en base a la inflación , lo que impacta directamente en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) dio a conocer todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales y también los nuevos valores.

El ANSES confirmó que la AUH tendrá en abril un aumento del 2,9%, en línea con el esquema de actualización por inflación vigente en la actualidad.

Con esta suba, el monto que van a recibir las familias por hijo alcanza los $136.666. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el organismo retiene el 20% de la presentación todos los meses hasta que se presente la Libreta AUH, por lo que el pago directo mensual es de $109.332,80.

El 20% retenido de la AUH es lo que se va acumulando durante todo el año y el ANSES lo paga únicamente al presentar la Libreta de Asignación Universal (esto se debe realizar antes de la fecha límite, que suele ser durante el mes de marzo). Este trámite obligatorio certifica que las familias cumplan con los controles de salud y educación.

Es importante recordar que las familias que cobren: la asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por Embarazo (AUE) o la pensión No Contributiva (PNC), tienen otra ayuda que es la Tarjeta Alimentar.

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no tendrá modificaciones en abril de 2026 y va a estar replicando los montos vigentes desde mayo de 2024.

Actualmente, los importes varían según la cantidad de hijos a cargo:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Este beneficio se acredita de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales, a partir de un cruce de datos entre organismos.

familias ampliadas niños

AUH por discapacidad: ¿cuál es el nuevo valor tras el aumento?

En el caso de la AUH por discapacidad, el nuevo monto asciende a $445.003 en abril. Esta prestación, destinada a familias con hijos con discapacidad, presenta valores significativamente más altos debido a las necesidades específicas que cubre.

Al igual que en la AUH general, el cobro total está sujeto a ciertas condiciones administrativas, aunque el aumento se aplica sobre el monto completo.

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Cómo funciona el nuevo sistema de movilidad mensual de ANSES

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y para esta actualización se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

La inflación de febrero de 2026 fue del 2,9%, con lo que acumula en el año una suba del 5,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La cifra repitió el mismo porcentaje que en enero y se mantiene en el nivel más alto desde marzo de 2025. Por este motivo, es que el aumento para las prestaciones de este mes es de un 2,9%.

anses gente personas

Calendario de pagos AUH: ¿cuándo se deposita el beneficio?

El cronograma de pagos de ANSES para abril se organizó según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Las fechas para cobrar asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo, son las siguientes:

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Igualmente en el caso de querer conocer todas las fechas y lugares de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial de ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES. Ahí los beneficiarios van a poder ver todo el calendario de pagos, el detalle de liquidaciones y el estado de cada prestación. El acceso se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social.