Charlas de quinchos

Retenciones en el horizonte. Unos pocos días de lluvia y con clima fresco, apenas sirvieron para aplacar un tanto los ánimos que había dejado un enero recalentado. No duró mucho, sin embargo, y al tiempo que se daba un atípico recambio de mes (de vacaciones), totalmente inclinado esta vez hacia la costa argentina, Córdoba, Bariloche y, en especial, hacia los countries del Conurbano bonaerense, también aparecían nuevos focos de conflicto en múltiples frentes. Así, el tema de Formosa fue rápidamente superado por el tema de los precios de la carne vacuna, y este así vez, por una eventual escalada con el campo, en la que no faltaron frases poco felices (de ambos lados), y situaciones llamativas que, en general, corrieron más por las redes que por otro lado. Y, si los dichos de la vicejefe de Gabinete, Cecilia Todesca respecto a que el Gobierno “no descarta’, eventualmente, un aumento de las retenciones habían acentuado el alerta del interior, las afirmaciones del propio presidente Alberto Fernández en la misma dirección y sobre la posibilidad de “poner cupos” a las exportaciones no contribuyeron, justamente, a calmar el malestar. En los Quinchos, sin embargo, además de la teoría del “globo de ensayo”, se barajaban otras alternativas a la lectura muy lineal de uno y otro lado. Por ejemplo, en un encuentro en Martindale, bien surtido de cortes de exportación y mucho mejor “regado”, del que participaron un par de funcionarios de alto rango y varios dirigentes empresarios (muy poco mediáticos) se comentaba, por ejemplo, que el embate contra el programa de abaratar cortes de carne para el mercado interno era “armado”. “Los principales supermercados están muy controlados, y ninguno se va a pegar un tiro en el pié poniendo carne de descarte en la propuesta del Gobierno que los tiene en la mira”. “Más aún, de las fotos que inundaron las redes, hasta pusieron cortes grasosos de carne picada que ni siquiera está en el acuerdo con el Gobierno”, se quejaba el CEO de uno de los principales híper, tratando de alertar que ellos habían cumplido su parte.

Un lugar en el mundo para muchos. También en Cumelén, Bariloche, el lugar top “en el mundo”, no sólo de Mauricio Macri, sino también de varios funcionarios y asesores actuales, se habló mucho del tema de los precios, y la discusión sobre el ”desacople” que argumentan algunos funcionarios y legisladores como Todesca o la diputada Vallejos. “El desacople ya está, entre los diferentes tipos de cambio y las retenciones que ya aplican, no se puede pedir más. Con el dólar soja a $65 y el de la “calle” a $150 que más desacople quieren?”, se quejaba un empresario acosado desde hace meses por la Secretaria de Comercio, Paula Español que quiere lograr domar el precio del aceite de girasol que falta en el mundo (por problemas de cosechas y poca siembra). Otro dato que no se está considerando, es que la soja ya está en el límite de retenciones permitidas para el Gobierno, de 33%, por lo que un eventual aumento debería pasar obligadamente por el Congreso, donde la suerte podría ser dispar. Por un lado, están los legisladores radicales más proclives al Estado, que podrían aprobar la medida, tal el caso del entrerriano, Atilio Bendetti que siempre sostuvo públicamente (en el pasado) que: “ante una crisis”, no dudaría en votar positivo a una suba de retenciones a la agroindustria; pero también está la oposición, y hasta parte de las provincias oficialistas, en especial “la liga del norte”, que comienzan a cuestionar y a exigir determinadas cuestiones. Obvio que una nueva quita de recursos provinciales por aumento de retenciones, impondría otro tipo de negociación. “Además, la soja no se consume en el país, por lo que el asunto de la mesa de los argentinos, no debería contar en este caso”, cortó uno de los consultores habituales de un par de funcionarios, antes de atacar un ojo de bife, justo a punto.

Sellos de goma. Mientras algunos comentaban las alternativas de la elección en Ecuador entre el delfín del expresidente Correa, el joven Andrés Arauz, y el banquero conservador Guillermo Lasso, hombres de negocios, muy pragmáticos prefirieron abocarse a desmenuzar los próximos pasos del oficialismo y también de la oposición, sobre todo en torno al futuro de las PASO. Con muy poco ruido, irrumpió un nuevo movimiento, la Agrupación Sumar, que se presenta como un brazo “técnico profesional” del Justicialismo (con Hilda Chiche Duhalde como cara visible), pero que ya adelantaron su constitución como “partido” político lo que preanuncia una eventual elección dividida en esa fuerza. Sellos de goma, como se conoce a los partidos formalizados pero sin contenido, siempre hay disponibles.

Tucumán sin paz. Un chivito norteño, en señorial y centenario reducto de San Pedro de Colalao, en Tucumán, dio lugar a un activo intercambio entre dirigentes locales y algunas “visitas” con cantidad de datos inéditos. Por ejemplo, que la provincia cuna de la independencia argentina, estratégica ya que es una de las 8 que elige Senadores nacionales en los próximos comicios “no quiere votar la provincial con la Nacional”, y tampoco quiere PASO, dicen por lo bajo, por lo que también pugnaría por la separación de elecciones con la Nación. Además de esto, y de las complicaciones del oficialismo de Juan Luis Manzur (que no tiene reelección), uno de los primeros aliados de Alberto Fernández, en las filas de la oposición las cosas no están mucho más tranquilas. Es que la posibilidad de un “enroque” entre la hoy senadora de Cambiemos Silvia Beatriz Elías, con el diputado radical José Cano (hoy diputado) con miras a una candidatura a Gobernador, no estaría contando con el respaldo de las “bases” que pretenden que Cambiemos “abra” tanto las candidaturas como las listas (tema que también se cuestiona, y mucho, a nivel nacional). El fracaso de Cano en su candidatura anterior, como también su deslucido paso por la conducción del Belgrano Cargas, proyecto estratégico para el norte, que fue casi “congelado” por casi dos años durante su gestión, por el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, no lo estarían ayudando hoy a cerrar su estrategia. A esto se suma el rol de Ricardo Bussi, con un piso de votos de 10% que se considera determinan para cualquier proyecto, a los que se suman un grupo de intendentes “jóvenes” de muy buena gestión, como el de Yerba Buena, Mariano Campero, y hasta el propio peronista Germán Alfaro, que conduce la Capital provincial, y que es bien conocido por su pragmatismo en las negociaciones. El hecho de que allí se elijan, además, senadores nacionales este año, también justifica el accionar de dirigentes del orden nacional como Enrique “Coti” Nosiglia, Alfredo Cornejo, o Alfonso Prat Gay.