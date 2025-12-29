Seguros para alquileres temporarios: qué cubren y por qué son clave + Seguir en









El auge de los alquileres temporarios en vacaciones impulsa la demanda de seguros específicos para cubrir daños, robos y otros inconvenientes.

Hay seguros específicos que cubren alquileres temporarios.

En plena temporada de vacaciones, el auge de los alquileres temporarios volvió a poner en primer plano un tema clave para miles de propietarios sobre la protección de su vivienda. Aunque el fenómeno de las estadías cortas no deja de crecer en todo el país, gran parte de los dueños desconoce que las pólizas de hogar tradicionales no contemplan muchos de los riesgos propios del alquiler turístico, lo que puede derivar en costos inesperados y conflictos difíciles de resolver.

Mientras miles de familias se preparan para viajar y aprovechar escapadas dentro de la Argentina, otro grupo ajusta sus viviendas para alquilarlas durante el verano. La tendencia se consolida año tras año, impulsada por la comodidad, la flexibilidad y la demanda creciente que ofrecen las plataformas digitales. Sin embargo, este modelo también expone a los inmuebles a un uso más intensivo y a situaciones que no estaban previstas en los seguros pensados para una vivienda de ocupación permanente.

Seguros de hogar tradicionales versus temporarios Las pólizas de hogar tradicionales fueron diseñadas para un esquema de uso estable. No contemplan la rotación constante de huéspedes ni los daños accidentales típicos del turismo, como pueden ser robos durante la ocupación, roturas de electrodomésticos, incidentes en espacios comunes o eventos climáticos que requieren una respuesta inmediata. Frente a ese vacío, las aseguradoras comenzaron a desarrollar productos específicos para alquileres temporarios.

“El seguro Vivienda de Alquiler fue creado para cubrir precisamente ese vacío del mercado. A diferencia de un seguro de hogar convencional, incorpora coberturas clave para propiedades destinadas al turismo, como incendios, robos, granizo, vendavales y roturas accidentales de cristales o equipos electrónicos. Además, incluye una extensión de Responsabilidad Civil Hechos Privados que protege al propietario ante accidentes que puedan sufrir los inquilinos dentro del domicilio o en espacios del predio como el jardín o el quincho, siempre que se acredite la estadía”, explicó Rocío Martignoni, suscriptor de seguros de La Segunda Seguros.

Uno de los principales diferenciales de estos seguros es su flexibilidad. Las coberturas pueden adaptarse según el tipo de propiedad y los bienes que se ponen a disposición de los huéspedes. En el caso de La Segunda, por ejemplo, se puede incorporar la cobertura de robo de bienes de los inquilinos, una protección pensada para amparar las pertenencias de los huéspedes durante su estadía. A su vez, espacios como quinchos, cocheras y construcciones accesorias quedan incluidos dentro del seguro de incendio del edificio, mientras que equipos como bombas de agua están protegidos contra incendio y robo siempre que se encuentren en espacios cerrados y con medidas de seguridad.

Vigencia del seguro y protección de los bienes Otro ejemplo es el de la Meridional Seguros, cuyo producto de alquiler temporario está orientado a propietarios que alquilan sus viviendas para uso familiar, ya sea a través de plataformas tecnológicas o mediante contratos formales. La póliza tiene vigencia semestral y protege los bienes del propietario tanto cuando la vivienda está alquilada como cuando se encuentra desocupada durante el período de cobertura. El foco está puesto en el resguardo del edificio y del contenido, con coberturas de incendio, explosión, rayo, granizo, robo y hurto. El seguro también contempla daños estéticos, gastos de limpieza, remoción de escombros y gastos de alojamiento en caso de siniestros graves, además de la protección de alimentos en freezer ante cortes prolongados de energía eléctrica. En materia de robos, se cubren tanto los bienes sustraídos como los daños ocasionados para cometer el delito. Otro punto central es la cobertura de equipos electrónicos y electrodomésticos de uso doméstico, como televisores, aires acondicionados, computadoras de escritorio, microondas, calderas eléctricas y bombas de agua fijas, entre otros. Este tipo de protección resulta clave en alquileres temporarios, donde el uso intensivo de los equipos incrementa la probabilidad de accidentes. La resolución de siniestros es otro factor crítico en plena temporada alta. Las aseguradoras diseñaron procesos ágiles, con plazos estimados de entre 7 y 10 días hábiles para daños menores. En casos de robo, la denuncia policial es el documento clave, mientras que la verificación del daño puede resolverse mediante peritaje o, en situaciones simples, con fotos y videos enviados por el asegurado. En un contexto donde los alquileres temporarios siguen multiplicándose y se consolidan como una alternativa de ingresos para miles de propietarios, el seguro de alquiler temporario protege frente a diversos imprevistos.

