Llega una nueva edición del Foro Nacional del Seguro para debatir sobre el futuro del sector

El encuentro se realizará el 8 de abril en el Centro de Convenciones. Su objetivo es fortalecer la conciencia aseguradora y potenciar el desarrollo del mercado.

El Foro Nacional de Seguros se realizará el próximo 8 de abril.

El próximo 8 de abril, el Centro de Convenciones de Buenos Aires será sede de una nueva edición del Foro Nacional del Seguro 2026, el encuentro que convoca a los principales referentes, empresas y actores estratégicos del ecosistema asegurador con una propuesta clara: pensar el presente y el futuro del sector desde una mirada colaborativa, innovadora y transversal.

Organizado por la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS), el Foro se consolida como uno de los espacios más relevantes de intercambio y construcción de conocimiento del mercado. La edición 2026 se desarrollará bajo el lema “+ alianzas + crecimiento”, en un contexto atravesado por la transformación tecnológica, los cambios en los hábitos de consumo y el desafío de ampliar la conciencia aseguradora en la sociedad.

“En línea con lo que venimos trabajando de acercar el seguro a la sociedad, vamos a hacer un evento 360, con charlas de diferentes ámbitos, economistas y referentes del sector”, señaló Nicolás Saaurit, presidente de AAPAS.

Una agenda variada y dinámica La agenda estará marcada por una dinámica multidisciplinaria, con diversas salas en funcionamiento de manera simultánea, donde se abordarán tendencias, innovación y evolución del negocio asegurador. Habrá paneles de análisis estratégico con referentes del sector y líderes de opinión, instancias de capacitación profesional y transmisión vía streaming para ampliar el alcance del evento a todo el país. También está prevista la participación de cámaras, colegios y diversos actores institucionales, además de autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya presencia se encuentra en proceso de confirmación.

Uno de los ejes centrales del Foro será la construcción de sinergias dentro del mundo del seguro, promoviendo la cooperación entre compañías, productores, proveedores tecnológicos y organismos públicos y privados. En ese sentido, el networking tendrá un rol protagónico, pensado como una herramienta clave para generar vínculos, compartir experiencias y potenciar oportunidades de negocio.

La propuesta apunta además a reforzar la conciencia aseguradora como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible del mercado y para la protección integral de personas y organizaciones. Con una expectativa de más de 3.000 participantes, el Foro Nacional del Seguro 2026 se proyecta como un espacio donde el conocimiento técnico, la visión estratégica y la innovación confluyen para anticipar escenarios y diseñar las estrategias que marcarán el rumbo del sector en los próximos años.

