Cayeron acciones de aseguradoras europeas tras el lanzamiento de la primera app de seguros con ChatGPT

Las aseguradoras se están adaptando a un nuevo contexto dónde la IA gana terreno. Nuevas herramientas irrumpen en los seguros de autos.

La tecnología está cada vez más presente en el sector de seguros.

Las acciones de varias aseguradoras europeas registraron caídas luego de que se presentara la primera aplicación del sector asegurador integrada con ChatGPT, que permite a los usuarios buscar, comparar y cotizar seguros de autos directamente desde la app, sin intermediarios tradicionales.

La nueva herramienta, desarrollada por OpenAI en conjunto con plataformas especializadas como Insurify y Tuio, utiliza interfaces conversacionales basadas en inteligencia artificial para simplificar uno de los procesos más complejos para los consumidores: elegir y contratar un seguro.

Según explicó Insurify en un comunicado, la aplicación combina su base de datos, que reúne más de 196 millones de cotizaciones de seguros de autos, con más de 70.000 reseñas verificadas de clientes, lo que permite ofrecer recomendaciones personalizadas en tiempo real. El sistema tiene en cuenta variables como la ubicación del conductor, el tipo de vehículo, la edad, el historial crediticio, el historial de manejo y las necesidades de cobertura.

chatgptt ChatGPT impacta en todas las áreas. Cómo funciona A través de la app, los usuarios pueden acceder a estimaciones de tarifas personalizadas, comparar propuestas de las principales aseguradoras de su zona y analizar información clave de cada compañía. Entre otros puntos, se detallan precios, calidad del servicio al cliente, opciones de cobertura, descuentos disponibles, nivel de transparencia de las pólizas y la relación precio-calidad.

El impacto en el mercado no tardó en reflejarse. Las bajas en las acciones del sector asegurador evidencian la inquietud de los inversores frente a un posible cambio estructural en el negocio, impulsado por la irrupción de la inteligencia artificial en la distribución de seguros y en la relación con los clientes.

De todos modos, desde la industria sostienen que el proceso no es de reemplazo sino de adaptación. En los últimos meses, muchas compañías aceleraron la incorporación de chatbots, asistentes virtuales y nuevas experiencias digitales para mejorar la atención al cliente, optimizar costos y mantenerse competitivas frente a las nuevas plataformas tecnológicas. La aparición de soluciones basadas en IA marca un nuevo capítulo para el sector asegurador, que enfrenta el desafío de reinventar su modelo comercial en un contexto de mayor transparencia, comparación inmediata y consumidores cada vez más digitales.