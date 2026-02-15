Golpes, críticas y una volcada perfecta: las perlitas del All Star de la NBA + Seguir en









Keshad Johnson se quedó con el título en Los Ángeles, pero la noche dejó un accidente impactante, un mate calificado como “el peor de la historia” y el único puntaje perfecto del certamen. En triples, brilló Damian Lillard.

Keshad Johnson, campeón del torneo de volcadas de la NBA

El concurso de volcadas del All Star Game de la NBA volvió a dividir opiniones. En el Intuit Dome de Los Ángeles, Keshad Johnson, alero del Miami Heat, se consagró campeón en una definición vibrante frente a Carter Bryant, aunque el espectáculo tuvo momentos que se robaron la atención.

La acción más destacada fue obra de Bryant, quien logró el único puntaje perfecto (50) de la noche con un salto espectacular tras pasar el balón entre las piernas. Sin embargo, en la final no logró sostener la eficacia y terminó con 93 puntos totales, contra los 97,4 de Johnson, que selló el título con una volcada desde el fondo de la pista.

El torneo también tuvo un susto: Jase Richardson, hijo del ex campeón Jason Richardson, sufrió una fuerte caída tras impactar contra el tablero en uno de sus intentos. Aunque pudo continuar, quedó fuera de la definición.

volcada-nba Por su parte, Jaxson Hayes fue protagonista involuntario de la jugada más criticada. Su intento sin variantes fue calificado por medios estadounidenses como “la peor volcada de la historia”.

Lillard hizo historia en triples En el concurso de triples, Damian Lillard, base de los Portland Trail Blazers, se coronó campeón por tercera vez consecutiva con 29 puntos en la final, igualando marcas históricas de Larry Bird y Craig Hodges. Superó a Devin Booker y Kon Knueppel en una definición electrizante.

kesh-nba Keshad Johnson, alero del Miami Heat, se consagró campeón en una definición vibrante frente a Carter Bryant. La noche se completó con el triunfo de los New York Knicks en el Kia Shooting Stars, con Allan Houston, Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns como protagonistas.