Apple integrará ChatGPT y otros IA generativas en la aplicación CarPlay

La empresa desarrolladora de Apple busca competir en el segmento de IA. La decisión para CarPlay suscribe a una estrategia de apertura a la competencia.

Apple avanza en un cambio relevante para su ecosistema automotriz: habilitará el uso de aplicaciones de inteligencia artificial de terceros con control por voz dentro de CarPlay . La iniciativa - sobre la que resta el anuncio oficial- permitiría por primera vez que los conductores interactúen con chatbots desde la interfaz del vehículo.

Según consignó Bloomberg, la compañía trabaja para incorporar este soporte en los próximos meses. Hasta ahora, Apple solo autorizaba el uso de Siri como asistente de voz dentro de su plataforma de infoentretenimiento .

La decisión marca un giro rotundo en la estrategia de desarrollo e integración de la IA por parte de la compañía de la manzana. Con esta apertura, proveedores como OpenAI, Anthropic PBC y Google —propiedad de Alphabet Inc. — podrían lanzar versiones de sus aplicaciones compatibles con CarPlay que incluyan interacción hablada.

¿Qué significa esto para el usuario? En primer lugar, la integración habilitará situaciones como pedirle a ChatGPT recomendaciones gastronómicas sin quitar las manos del volante . Se trata de una funcionalidad reclamada desde hace tiempo por los usuarios, aunque no existe certeza de que los desarrolladores externos adopten la herramienta de inmediato.

La integración tendrá restricciones. Apple no permitirá reemplazar el botón físico ni el comando de activación de Siri. Para utilizar asistentes de terceros, los usuarios deberán abrir primero la aplicación correspondiente, indicaron las fuentes.

De todos modos, los desarrolladores podrán configurar sus apps para que el modo de voz se active automáticamente al iniciarlas, lo que apunta a reducir fricciones en la experiencia de uso.

apple logo.jpg Apple no permitirá reemplazar el botón físico ni el comando de activación de Siri. Depositphotos

El sistema de CarPlay actual tiene a Siri como responsable tareas habituales como reproducir música, enviar mensajes o gestionar la navegación. Sin embargo, muchos conductores migraron hacia servicios como ChatGPT o Gemini para consultas más complejas que exceden las capacidades actuales del asistente de Apple.

Si bien ya es posible conversar con estas aplicaciones desde el iPhone utilizando los parlantes del auto, la operatoria resulta engorrosa y ocurre por fuera de CarPlay. En ese contexto, algunos usuarios optaron por soluciones informales, como sincronizar widgets de acceso directo con la pantalla del vehículo.

Apple refuerza su apuesta por la inteligencia artificial

En paralelo, la empresa trabaja en mejoras para Siri. Entre los planes figura una actualización prevista para este año que incorporará la función interna denominada Respuestas de Conocimiento Mundial, diseñada para sumar capacidades de búsqueda web similares a ChatGPT y herramientas de resumen de información online.

La última gran renovación de CarPlay llegó con iOS 26, lanzado en septiembre, que introdujo widgets y la interfaz Liquid Glass.

Apple también impulsa una versión más avanzada del sistema, CarPlay Ultra, que permite controlar desde la pantalla funciones del vehículo como la posición de los asientos o el climatizador.