Barsano, CEO de la insurtech Klimber: "La inteligencia artificial va a hacer que los seguros sean más baratos"

Con foco en seguros digitales embebidos, la insurtech busca expandirse en la Argentina. La compañía ya vendió cerca de un millón de pólizas en el país. La clave de la IA.

Con más de 20 millones de seguros vendidos en América Latina, la insurtech Klimber apuesta al crecimiento del seguro embebido en la región y busca expandirse en la Argentina con nuevos socios locales, inteligencia artificial y productos más sofisticados.

La compañía, que trabaja con plataformas como Mercado Pago e iFood en Brasil, asegura que más de la mitad de sus clientes nunca había tenido cobertura antes. Su CEO, Julián Bersano , habló con Ámbito sobre inclusión financiera, el potencial del mercado argentino y cómo la inteligencia artificial puede abaratar costos y acelerar pagos de siniestros.

Julián Barsano (J.B) : Empezamos hace nueve años. La empresa nació en Estados Unidos, pero rápidamente Argentina se convirtió en la base principal de la región . Acá tenemos el headquarter, aunque todavía no es nuestro mercado más grande. Hoy estamos muy fuertes en Brasil, México y Chile. Lo que hicimos fue desarrollar un modelo de seguros digitales embebidos. Es decir, incorporar una oferta de protección en el momento en que una persona está comprando otro producto o servicio. Por ejemplo, cuando alguien compra un electrodoméstico y le ofrecen una garantía extendida, o cuando saca un crédito y le ofrecen un seguro de vida asociado. Trabajamos con plataformas digitales, bancos y retailers. Tenemos acuerdos con empresas como Mercado Pago, iFood en Brasil o Liverpool en México. Inyectamos la oferta de seguros dentro de esos ecosistemas digitales.

J.B: Principalmente seguros de accidentes, vida, salud y algunas coberturas vinculadas a enfermedades graves o desempleo. La gran mayoría son “opt-in”, es decir, el cliente decide si quiere contratarlo. No es algo automático. Y eso es importante porque genera una adopción genuina.

P: ¿Cuál fue el resultado de ese modelo?

J.B: Logramos que muchísima gente que nunca había tenido un seguro esté protegida por primera vez. Ya aseguramos a 20 millones de personas en la región. En Argentina tenemos cerca de un millón de seguros vendidos. Y más de la mitad de esas personas nunca había tenido un seguro en su vida.

P: ¿Cómo ves la aceptación del seguro embebido en Argentina?

J.B: Está creciendo mucho. Sobre todo después de la pandemia. La gente empezó a entender mejor el valor de estar cubierta ante una enfermedad, un accidente o una incapacidad. En muchos casos son trabajadores independientes o personas que viven del ingreso diario. Si tienen un accidente y no pueden trabajar durante una semana, la economía familiar se complica muchísimo. Ahí el seguro cumple un rol social muy importante.

P: ¿Son seguros accesibles?

J.B:-Sí, son productos muy económicos. En promedio, en Argentina cuestan unos u$s50 al año. Estamos hablando de $4.000 o $5.000 por mes. Eso permite empezar a construir cultura aseguradora. Latinoamérica todavía tiene una enorme falta de productos de protección para la mayoría de la población.

P: ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en el negocio?

J.B: La IA tiene que derivar en un beneficio concreto para el cliente. Hoy muchas pólizas tienen capas de costos muy altas y la inteligencia artificial permite automatizar procesos y bajar muchísimo esos costos operativos. Nosotros nacimos con esa lógica. Hay procesos que históricamente costaban 15% o 20% de una póliza y nosotros los hacemos por 1% o 2%. El objetivo es que esa eficiencia de la inteligencia artificial haga que los seguros sean más baratos y más accesibles.

Además, mejora muchísimo el servicio. Por ejemplo, en Brasil aseguramos a cientos de miles de repartidores de iFood y les pagamos siniestros en menos de una hora gracias a modelos automatizados de análisis. Antes una persona podía pasar días esperando una respuesta. Hoy cobraron antes de volver a trabajar.

P: ¿La IA también representa una amenaza para el sector?

J.B: Va a obligar a todos a ser mucho más eficientes. Las compañías que mantengan estructuras de costos muy altas van a sufrir porque van a aparecer competidores más ágiles. Nosotros creemos que el mercado va hacia seguros más baratos, procesos más rápidos y mejor experiencia para el cliente.

Desafíos del sector asegurador

P: ¿Qué desafíos ves hoy para el mercado asegurador argentino?

J.B: Argentina tiene un problema macroeconómico importante para las compañías de seguros. Las aseguradoras funcionan acumulando primas e invirtiendo esos fondos, pero acá hay muchas restricciones sobre dónde pueden invertir. Además, en algunos segmentos como autos hay mucha litigiosidad y fraude, lo que complica la rentabilidad. Por eso algunas multinacionales decidieron irse del país.

P: ¿Y cuáles son los planes de Klimber en Argentina?

J.B:-Nosotros queremos crecer en Argentina. Estamos buscando nuevos socios locales y cerrar acuerdos con plataformas y compañías del mercado local. Queremos sumar más productos, no solo seguros personales sino también coberturas de property, como robo, garantías y autos. Además estamos empezando a trabajar en herramientas de inteligencia artificial para productores y brokers de seguros, para ayudarlos a vender mejor y ser más eficientes. Estamos en seis países y queremos expandirnos a Ecuador. También estamos evaluando salir de Latinoamérica en algún momento. Pero sobre todo creemos que el seguro embebido recién está empezando. Hay muchísimo espacio para crecer y para incluir financieramente a millones de personas que hoy todavía no tienen ninguna cobertura.