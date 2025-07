Cómo se preparan las empresas para prevenir eventos climáticos catastróficos

Los efectos de una temporada activa no se limitan a infraestructura dañada. Las interrupciones logísticas, caídas de comunicación y las fallas en las cadenas de suministro pueden paralizar operaciones completas, especialmente en sectores como energía, turismo, manufactura y comercio exterior; aunado a la posibilidad de fatalidades, impacto en sectores vulnerables de la población como adultos mayores e infantes, así como colapsos en los sistemas de salud, entre otros.

Por ejemplo, en 2024, más del 60% de las interrupciones comerciales en México y Centroamérica relacionadas con fenómenos naturales fueron causadas por tormentas. “La mayoría de las empresas afectadas el año pasado no contaban con planes de continuidad del negocio, ni planes de crisis o incluso planes de atención frente a la variabilidad y cambio climático vigentes. Hoy, la improvisación ya no es una opción, el camino es la anticipación y prevención”, enfatizó Suárez.

Qué pueden hacer las empresas para prevenir y garantizar su continuidad

Hay 5 medidas claves para afrontar esta temporada:

Evaluar exposición geográfica: Analizar la viabilidad de instalar o mantener instalaciones operativas, así como con proveedores clave en zonas vulnerables.

Revisar planes de continuidad del negocio: Asegurarse de que incluyen comunicación, evacuación, respaldo de datos y tiempos de recuperación.

Incluir toda la cadena de suministro en el análisis de riesgo, no solo a proveedores directos que permitan la continuidad de las operaciones.

Adoptar soluciones como los seguros paramétricos, pólizas que pagan automáticamente una indemnización predefinida al cumplirse ciertos parámetros o condiciones específicas, como eventos climáticos extremos, sin necesidad de un ajuste de pérdidas, por ejemplo, tras eventos naturales como huracanes, lluvias fuertes, etc.

Aprovechar tecnología avanzada como la inteligencia artificial para anticipar disrupciones.

Innovación para anticiparse al caos

El uso de la tecnología y el análisis de datos predictivos son una realidad que favorece el implementar planes preventivos y reactivos ante una amplia gama de eventualidades de tipo natural.

Países como México, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico y Panamá tienen zonas de alto riesgo en el Caribe, el Golfo de México y el Pacífico. Las rutas comerciales clave y los puertos están cada vez más expuestos a tormentas de alta intensidad, por lo que implementar estrategias preventivas que favorezcan la continuidad del negocio se convierte en la principal oportunidad para que los sectores público y privado puedan enfrentar y proteger el desarrollo económico en las zonas más vulnerables.

“La región ya no puede permitirse una preparación limitada. Lo que está en juego no solo son activos físicos, sino la comunidad, las ciudades, la continuidad de los negocios, empleos y economías locales. Empresas de todos los sectores deben ver la temporada 2025 no como una probabilidad, sino como parte de la crisis climática en la que estamos. El momento de actuar es ahora”, concluyó Suárez.