Innovador: lanzan un seguro de separación para rupturas amorosas

Bajo el lema "El amor no es seguro, este seguro sí", Providencia Seguros presentó esta propuesta disruptiva para parejas que se separan.

Innovador y único, el seguro de separación ya se encuentra operativo.

¿El amor es para toda la vida? En un contexto donde los vínculos se transforman y las dinámicas familiares son cada vez más diversas, el mercado asegurador empieza a incorporar productos que hace unos años hubieran sonado excéntricos. Es el caso del nuevo seguro de separación, una propuesta disruptiva que acaba de presentar Providencia Seguros, compañía con más de 120 años de trayectoria en el país.

La iniciativa busca acompañar a las parejas en un momento que suele implicar estrés emocional, gastos inesperados y una reorganización profunda de la vida cotidiana. La premisa es simple: así como existen seguros para proteger una casa o un auto, también puede haber uno para amortiguar el impacto de una ruptura.

El seguro no se contrata de forma independiente, sino como complemento de otras coberturas, por ejemplo, un seguro de hogar, y se activa en caso de que la pareja concrete la separación. A partir de ese momento, el asegurado puede acceder a una serie de asistencias diseñadas específicamente para facilitar la transición.

¿Qué cubre el seguro de separación? El paquete incluye servicios de apoyo en distintos frentes:

Asistencia para el hogar y mudanza

Plomería, cerrajería y electricidad ante necesidades urgentes.

Traslado de muebles para quienes deban mudarse a una nueva vivienda. Servicios vinculados a mascotas Orientación veterinaria telefónica.

Guardería de mascotas para los días más complicados del proceso. Salud y bienestar Coordinación de turnos médicos.

Orientación psicológica familiar telefónica, un aspecto clave en medio de la reorganización emocional. Asistencia legal y contable Orientación jurídica para trámites derivados de la separación.

Gestión administrativa básica para ordenar papeles y contratos. Apoyo para hijos e hijas Profesor particular online o a domicilio para acompañar la continuidad escolar. Alternativas de alojamiento Hospedaje temporal en caso de necesitar una solución habitacional inmediata. Un diferencial en un mercado competitivo Para Providencia, el lanzamiento es también una forma de actualizar su propuesta de valor y reforzar la idea de un seguro que está presente en todos los momentos importantes de la vida. La compañía eligió representar el producto con la imagen de dos medias naranjas separadas, un símbolo que alude al imaginario romántico pero que, en este caso, se resignifica con una mirada práctica y contemporánea. El seguro ya está operativo en todo el país y se suma a una tendencia global de productos “experienciales”, que no solo cubren bienes materiales sino también situaciones de vida. Si bien todavía es un nicho incipiente, abre la puerta a que el sector avance hacia coberturas más flexibles y adaptadas a los cambios sociales. En un escenario donde los vínculos se reconfiguran, las empresas del sector comienzan a preguntarse qué otros momentos necesitan acompañamiento. El seguro de separación es una primera respuesta.

