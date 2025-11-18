"Silencio cerdita", el insulto de Donald Trump a una periodista que preguntó por el caso Epstein + Seguir en









El mandatario atacó verbalmente a Catherine Lucey, luego de que le consultará por la desclasificación de los archivos de Epstein.

El presidente de EEUU agredió a una periodista, pidiéndole que se “calle” y llamándola “cerdita”. Mark Schiefelbein - AP

Donald Trump, presidente de EEUU, llamó "cerdita" a una periodista luego de que le preguntara por los archivos del caso Jeffrey Epstein. La reportera Catherine Lucey quiso saber por qué el mandatario reaccionaba con nerviosismo “si no hay nada incriminatorio en los archivos”, documentos que la Cámara de Representantes votaría este martes para exigir al Departamento de Justicia que los haga públicos. La votación coronaría un esfuerzo de meses que avanzó pese a la resistencia del propio Trump a que se presentaran.

El escandaloso insulto de Trump se dio arriba del Air Force One, lugar que usualmente utiliza para dar ruedas de prensa exprés. Sin embargo, la incómoda situación entre el presidente estadounidense y la corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca, ocurrió el viernes pero se viralizó este martes, horas antes de la votación en el Congreso.

Cuando Lucey comenzó a preguntar por qué Trump se comportaba así “si no hay nada incriminatorio en los archivos”, Trump la señaló y le dijo: “Silencio. Silencio, cerdita”. La viralización del video generó una repercusión negativa entre los colegas de Lucey, y otros usuarios de redes sociales.

Los detalles de los correos de Jeffrey Epstein que exponen sus vínculos con Donald Trump y figuras del poder El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU publicó nuevos correos electrónicos del patrimonio de Jeffrey Epstein que revelan vínculos directos con Donald Trump. Los mensajes, difundidos por los demócratas, sugieren que el presidente estaba más al tanto de las actividades del financista de lo que reconoció públicamente.

Los demócratas identificaron tres correos clave de 2011 en los que Epstein aseguraba que Trump conocía su conducta. En ese momento, el financista intentaba recomponer su imagen tras sus primeros problemas judiciales, mientras Trump ganaba popularidad con "El aprendiz" (su película) y hablaba de postularse a la presidencia.

Los republicanos respondieron con la publicación de más de 20.000 páginas de documentos adicionales, pero minimizaron el contenido de los correos revelados. Trump, por su parte, calificó la maniobra de los demócratas como una “farsa” para distraer del cierre del gobierno.