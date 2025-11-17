SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

17 de noviembre 2025 - 00:00

Julián Niccolo: "Bajar impuestos en ciertos sectores va a hacer que la producción crezca"

El primer vocal de comisión directiva de AAPAS analizó la cuestión impositiva durante el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones.

Elprimer vocal de comisión directiva de AAPAS, Julián Niccolo, analizó lacuestión impositiva en Argentina.

El primer vocal de comisión directiva de AAPAS, Julián Niccolo, analizó la cuestión impositiva en Argentina.

El primer vocal de comisión directiva de AAPAS, Julián Niccolo, analizó la cuestión impositiva en Argentina durante su participación en el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Finanzas & Inversiones.

En el evento, moderado por el jefe de Economía y Finanzas de Ámbito, Juan Pablo Marino, Niccolo se refirió al sector de seguros y apuntó: “Venimos de cuatro años malos donde con el resultado financiero se iban tapando los problemas técnicos de las aseguradoras”.

Con la estabilidad en la inflación y el cambio macroeconómico, las compañías volvieron a recuperar el trabajo técnico y este año fue muy bueno, con un crecimiento real del 6%”, planteó.

Las oportunidades en el sector de seguros

Al analizar el sector, el referente de AAPAS explicó que “tenemos un mercado donde el 86% de la producción es de seguros patrimoniales y el 14% de personas, mientras que, dentro del 86%, tenemos mucha incidencia de automotores y ART, que son obligatorios”.

“Si bien el balance a nivel aseguradora es de un buen año, saneando cosas del pasado debido a la alta inflación, tenemos un gran desafío que es desarrollar ese mercado a largo plazo. Con la estabilidad, ahora nos dicen que se pueden pactar para adelante contratos y que se puede tarifar mejor”, destacó.

Hacia dentro del sector, el referente de AAPAS analizó: “Represento al 70% de la comercialización, que somos los productores de seguros. Necesitamos que esta macro siga estable y, si bien vemos que las ventas están complicadas, el turismo interno está difícil y falta la micro, creemos que con unas elecciones que ya pasaron y un 2026 sin ruido político y reformas, el consumidor no va a tener miedo de gastar y se suelte un poco más”.

A su vez, consideró que “la gran oportunidad a futuro son los seguros de personas, fundamentalmente por la estabilidad económica”, destacando que se apunta a lanzar “productos de retiro muy competitivos, que vienen de la mano de la problemática que hay con las jubilaciones”.

El rol del productor y asesor

Niccolo destacó el rol de los productores asesores de seguros. “Comercializan el 70% de la producción. Son personas que están matriculadas, se tienen que capacitar todos los años y le genera mucho valor al mercado. Con relación a la región, genera una participación del 3% del PIB y es del 6% en Brasil”, comentó.

A la par, mencionó “la libre contratación del seguro” y realzó “la fidelización del cliente”, mientras apuntó: “Muchas veces tenemos clientes de hace 20 años con los que generás confianza. Entonces tenemos que lograr a través de ciertos acuerdos a que ellos trabajen de bancos y nosotros de seguros, con el apoyo de las aseguradoras. Es un win win para todo el mercado”.

Una baja de impuestos

“Celebramos que haya créditos y la producción de seguros creció porque se han vendido 550.000 autos en estos diez meses”, resaltó, mientras mencionó que “bajar el tema impositivo es una deuda de los estados” y graficó: “Bajar impuestos en ciertos sectores va a hacer que la producción crezca, que los seguros se vendan más y que se dé más crédito”, resaltó.

Y concluyó: “Creo que en Argentina ya entendimos que la inflación tiene que tender a cero, que tiene que haber equilibrio fiscal y, cuando nosotros tengamos esa macro ordenada, tenemos que ver cómo podemos empezar a mejorar bajando impuestos”.

"El ministro Luis Caputo le habló al mercado asegurador y anunció que en la reforma impositiva se vienen beneficios muy potentes con las deducciones", valoró.

