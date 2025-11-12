Los seguros embebidos ganan terreno en la Argentina: cómo funcionan

Este modelo propone integrar la contratación del seguro directamente en la compra de otro producto o servicio.

La industria aseguradora argentina busca nuevos caminos para expandir su alcance y captar clientes en segmentos poco explorados. En ese marco, los seguros embebidos comienzan a ganar terreno como una tendencia global que empieza a tomar forma también en el mercado local.

Este modelo propone integrar la contratación del seguro directamente en la compra de otro producto o servicio. Es decir, el usuario accede a la cobertura sin realizar una gestión adicional ni interrumpir el flujo de compra. De ese modo, el seguro deja de ser una instancia posterior o separada y se convierte en parte del proceso comercial.

Los seguros embebidos permiten ampliar la base de asegurados, diversificar canales de venta y acercar productos a consumidores que habitualmente no contratan coberturas por la vía tradicional.

Los seguros embebidos abarcan una amplia variedad de productos y servicios. En general, su característica común es que acompañan a otro bien o transacción, agregando valor sin requerir una contratación aparte.

En el comercio electrónico , son habituales las coberturas para productos tecnológicos: al comprar un celular, una notebook o un electrodoméstico, se ofrece al cliente la posibilidad de incluir un seguro contra daño accidental, robo o garantía extendida.

En el sector de movilidad, plataformas de alquiler de autos, apps de transporte o servicios de micromovilidad incorporan seguros de responsabilidad civil o cobertura al conductor dentro del valor del servicio. Estos seguros se activan automáticamente durante el período de uso y se desactivan al finalizarlo.

En el ámbito financiero, bancos digitales y fintechs ya comienzan a ofrecer seguros de vida, protección de pagos, seguros de desempleo o coberturas por fraude embebidas en sus productos principales. Así, un préstamo o una tarjeta puede incluir una protección que se activa en caso de imprevistos.

También hay casos en el sector turístico y de servicios, donde las agencias de viaje integran seguros de asistencia o cancelación dentro del paquete, y en el comercio minorista, donde la cobertura se asocia a la compra de un bien duradero.

Las coberturas más comunes incluyen daños, robo, accidentes personales, responsabilidad civil, asistencia al viajero, protección de pagos, garantía extendida y microseguros de salud o vida. En la mayoría de los casos, se trata de productos de bajo costo y contratación simple, pensados para un público masivo.

Ventajas de los seguros embebidos

La principal ventaja de los seguros embebidos radica en su accesibilidad. Al estar integrados en una transacción cotidiana, eliminan barreras de entrada y simplifican la experiencia del usuario. Esto aumenta las tasas de adopción, especialmente en segmentos jóvenes o digitales que prefieren procesos ágiles y online.

Desde el punto de vista de las aseguradoras, representa una nueva vía de crecimiento. El modelo embebido reduce los costos de adquisición de clientes y permite llegar a públicos que hasta ahora no tenían contacto directo con el mercado de seguros.

Para el consumidor, otra ventaja es la personalización de la cobertura. El seguro se activa en el momento exacto en que se realiza una compra. Esta inmediatez, junto con precios más accesibles y procesos automáticos, son claves para muchos usuarios.