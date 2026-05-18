La inteligencia artificial impulsa una nueva ola de inversiones en InsurTech

El 95,2% de todo el capital invertido en InsurTech durante el primer timestre de 2026 se destinó a compañías enfocadas en IA. según un informe privado.

Hay un fuerte crecimiento de los seguros vinculados a responsabilidad por inteligencia artificial. ciberseguridad

El ecosistema global de InsurTech volvió a mostrar señales claras de recuperación durante el primer trimestre de 2026. Las inversiones en startups tecnológicas vinculadas al sector asegurador alcanzaron los u$s 1.630 millones entre enero y marzo , apenas por debajo de los u$s 1.670 millones registrados en el último trimestre de 2025, según el informe “Global InsurTech Report Q1 2026”, elaborado por Gallagher Re, Gallagher y CB Insights. Ambos períodos se consolidaron como los más fuertes para el financiamiento InsurTech desde 2022, rompiendo con una tendencia de tres años en la que las inversiones trimestrales rondaban los u$s 1.000 millones.

La gran protagonista del trimestre fue, sin dudas, la inteligencia artificial. El 95,2% de todo el capital invertido en InsurTech durante el primer timestre de 2026 se destinó a compañías enfocadas en IA , confirmando que el mercado atraviesa una nueva etapa de transformación tecnológica impulsada por automatización, análisis predictivo y gestión de riesgos digitales.

Aunque la cantidad de operaciones cayó de 102 acuerdos en el cuarto trimestre de 2025 a 81 en el primero de 2026, el tamaño promedio de las rondas creció con fuerza.

El fenómeno fue especialmente visible en las etapas tempranas de inversión. Las startups InsurTech en fase inicial levantaron en promedio u$s 14,06 millones, marcando un crecimiento interanual del 278,8% frente al piso registrado en el primer trimestre de 2025.

El segmento de seguros de vida y salud prácticamente duplicó su financiamiento respecto del trimestre anterior , alcanzando u$s 718,99 millones. Aun cuando la cantidad de acuerdos apenas aumentó, el tamaño promedio de las operaciones llegó a u$s 28,76 millones, el nivel más elevado desde 2021.

En contraste, el financiamiento para InsurTech de seguros patrimoniales y accidentes cayó 31% trimestralmente hasta u$s 907 millones, aunque los analistas señalan que el trimestre anterior había sido excepcionalmente alto debido a varias mega rondas superiores a u$s 100 millones.

El auge de la IA y el nuevo negocio del riesgo digital

Las startups centradas en inteligencia artificial captaron u$s 1.550 millones en 68 operaciones durante el trimestre. Los diez acuerdos más grandes del período estuvieron vinculados directamente con compañías de IA.

Detrás de esta explosión inversora aparece un fenómeno emergente: el crecimiento de los seguros vinculados a responsabilidad por inteligencia artificial y ciberseguridad. Las empresas relacionadas con estos riesgos digitales reunieron u$s 444,8 millones en el trimestre, reflejando una creciente preocupación corporativa por los daños potenciales generados por sistemas automatizados.

El informe advierte que las organizaciones enfrentan un nuevo escenario de exposición legal y financiera derivado de decisiones tomadas por algoritmos. Entre los riesgos más frecuentes aparecen: sesgos algorítmicos y discriminación, filtraciones de datos, errores de modelos generativos, daños reputacionales, fallas en sistemas automatizados y responsabilidades regulatorias.

Los analistas sostienen que muchas pólizas tradicionales aún no contemplan explícitamente los riesgos asociados a IA, generando lo que el mercado ya empieza a llamar “silent AI”, una exposición silenciosa comparable al fenómeno de “silent cyber” que afectó al mercado de seguros cibernéticos durante los últimos años.

La industria aseguradora entra en una nueva etapa

El informe plantea que la inteligencia artificial está siguiendo un camino similar al que recorrió el mercado cyber desde fines de los años 90: pasó rápidamente de ser una preocupación marginal a convertirse en un riesgo estratégico para balances corporativos.

Hoy, las aseguradoras y reaseguradoras comienzan a desarrollar productos específicos de cobertura para IA. Sin embargo, el desafío central sigue siendo determinar quién asume la responsabilidad cuando un sistema automatizado falla: el desarrollador, la empresa que implementa la IA, el proveedor de datos o el operador humano.

El reporte subraya que la calidad de los datos será determinante para el éxito o fracaso de la adopción de IA en seguros. “No se puede forzar inteligencia artificial sobre datos deficientes y esperar buenos resultados”, advirtieron los autores.

Además, remarcaron que los sistemas automatizados todavía requieren altos niveles de supervisión humana, especialmente en áreas sensibles como selección de riesgos, underwriting y procesamiento de siniestros.

La velocidad de adopción tecnológica preocupa cada vez más a reguladores y ejecutivos. Según encuestas citadas en el informe, uno de cada cinco profesionales del sector asegurador afirmó haber tenido clientes afectados por pérdidas vinculadas a riesgos de IA durante el último año, y la mitad de esos daños estuvo completamente cubierto por seguros.

Para el sector reasegurador, la responsabilidad civil derivada de la IA aparece como uno de los negocios con mayor potencial de crecimiento de la próxima década. El informe concluye que la industria enfrenta un cambio estructural en el mapa global de riesgos y que ignorar la exposición asociada a inteligencia artificial ya no es una opción viable.

“La IA dejó de ser un experimento de Silicon Valley para convertirse en un sistema que toma decisiones reales con impacto económico y legal”, finalizó el documento.