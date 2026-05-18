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18 de mayo 2026 - 10:32

La industria metalúrgica volvió a caer en abril y el uso de la capacidad instalada tocó mínimos de cuatro años

La actividad metalúrgica registró una caída de 4,3% interanual en abril y acumuló un retroceso de 6,2% en lo que va de 2026. Desde ADIMRA alertaron por el derrumbe del uso de la capacidad instalada, que alcanzó el nivel más bajo de los últimos cuatro años.

La actividad continúa a la baja y marca una fuerte caída en PBA.&nbsp;

La actividad continúa a la baja y marca una fuerte caída en PBA. 

Uno de los datos que más preocupa a las empresas industriales es el fuerte deterioro en el uso de la capacidad instalada. El informe mensual elaborado por ADIMRA, señaló que actualmente se ubica en apenas 40,9%, el nivel más bajo de los últimos cuatro años y unos 6 puntos porcentuales por debajo del mismo período de 2025.

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El dato refleja que seis de cada diez industrias metalúrgicas permanecen prácticamente paralizadas y todavía no muestran señales concretas de recuperación, en un contexto de demanda deprimida, caída del consumo y fuerte deterioro de la rentabilidad empresaria.

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La variación interanual es de caída del 4,3%, según ADIMRA

La variación interanual es de caída del 4,3%, según ADIMRA

Industria metalúrgica: cuál es el panorama según la rama

Desde el punto de vista sectorial, el panorama continúa siendo ampliamente contractivo. El rubro de fundición encabezó las caídas con un desplome de 13,6% interanual, seguido por otros productos de metal (-5,7%), equipamiento médico (-5,6%), bienes de capital (-4,8%), equipo eléctrico (-4,5%) y autopartes (-1,7%).

Los únicos segmentos que lograron escapar a la tendencia negativa fueron maquinaria agrícola, que mostró una mejora de 5,1%, y carrocerías y remolques, con una suba de 3,9% respecto del mismo período del año anterior.

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El deterioro también se reflejó a nivel regional. Las principales provincias metalúrgicas del país mostraron caídas interanuales en la actividad. Buenos Aires registró una baja de 5,1%, seguida por Entre Ríos (-4,7%), Córdoba (-3,7%), Santa Fe (-0,9%) y Mendoza (-0,6%).

En paralelo, el empleo dentro del sector continuó mostrando señales de debilitamiento. Según ADIMRA, el nivel de ocupación cayó 2,3% interanual y retrocedió 0,1% respecto de febrero, reflejando el impacto que la menor actividad comienza a tener sobre el mercado laboral industrial.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que el desplome en la utilización de la capacidad instalada es hoy el principal indicador de alarma para el sector. “El bajo uso de la capacidad instalada es el dato más preocupante y el más gráfico de lo que sucede en el sector, porque no nos tenemos que olvidar que el año 2025 contra el año 2024 también había dado una caída. O sea, estamos midiendo caída tras caída”, sostuvo.

En esa misma línea, agregó que “la demanda continúa en niveles bajos en la mayoría de los sectores y las empresas metalúrgicas enfrentan una situación crítica, con márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato muy poco alentador. Este escenario tiene un impacto directo sobre el empleo, configurando un cuadro de extrema preocupación para toda la cadena productiva”.

El informe se conoce en un contexto donde distintos sectores industriales vienen advirtiendo sobre la dificultad para recuperar niveles de actividad, incluso pese a la desaceleración inflacionaria y cierta estabilidad macroeconómica. La caída del consumo interno, el encarecimiento financiero y la apertura importadora aparecen entre las principales preocupaciones del sector manufacturero.

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