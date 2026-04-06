La producción de seguros creció 4% interanual

Sin embargo, el sector sufrió una caída del 17% respecto de enero de 2026, cuando había totalizado $2,394 billones.

La producción del mercado asegurador volvió a mostrar señales mixtas en febrero con un mercado que sigue condicionado por la volatilidad económica.

Según los últimos datos difundidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), que reflejan el impacto de la dinámica económica sobre el sector, la producción neta mensual alcanzó los $2,05 billones a valores constantes, lo que implica una caída del 17% respecto de enero de 2026, cuando había totalizado $2,394 billones. Sin embargo, al comparar con febrero del año pasado, el sector registró un crecimiento real del 3,9%.

Si se consideran valores corrientes, es decir, sin descontar la inflación, la caída mensual fue del 14,6%, mientras que el incremento interanual trepó al 38,2%, evidenciando el peso del contexto inflacionario en la evolución de las primas.

El comportamiento del mercado mostró diferencias marcadas entre los grandes segmentos. Los seguros patrimoniales, que concentran la mayor parte del negocio, registraron una contracción del 20% mensual, aunque mantuvieron una leve mejora del 3,3% en la comparación interanual.

En contraste, los seguros de personas lograron sostener una expansión del 5,8% frente a enero y un crecimiento del 7,2% respecto de febrero de 2025, consolidando una tendencia de mayor dinamismo relativo.

Aun así, la estructura del mercado sigue fuertemente inclinada hacia los patrimoniales: representan el 84,9% de la producción total, mientras que los seguros de personas explican apenas el 15,1% (12,8% en Vida y Otros, y 2,3% en Retiro).

Fuerte ajuste en los ramos patrimoniales

Dentro de los seguros patrimoniales, todos los ramos mostraron caídas en la comparación mensual, en línea con la retracción general del mercado. Automotores, el segmento de mayor volumen, retrocedió 7,3% frente a enero y se mantuvo sin variación interanual. Riesgos del Trabajo, el segundo en importancia, registró una caída más pronunciada del 31,1% mensual, aunque con una mejora del 5% respecto de un año atrás.

El desempeño más débil se observó en Responsabilidad Civil, con un desplome del 41,3% mensual, pese a exhibir un crecimiento interanual del 11,2%. En tanto, Transporte Público de Pasajeros mostró la baja más moderada (-0,2% mensual), aunque también fue uno de los pocos con resultado negativo en la comparación anual (-2,2%).

Por su parte, el resto de los seguros patrimoniales cayó 25,5% en términos mensuales, pero logró un repunte del 8,3% frente a febrero de 2025.

El impulso de Retiro

En el segmento de seguros de personas, el desempeño fue heterogéneo. Tanto Vida Individual como Vida Colectivo mostraron caídas en ambas comparaciones: el primero retrocedió 6,4% mensual y 1,3% interanual, mientras que el segundo cayó 0,4% y 0,1%, respectivamente.

El resto de los seguros de personas avanzó 3,3% mensual y 1,6% interanual, pero el verdadero motor del segmento fue Retiro, que tuvo un crecimiento fuerte: 72% mensual y 79,2% interanual, convirtiéndose en el ramo más dinámico del período.

La evolución de los próximos meses dependerá en gran medida de la estabilidad macroeconómica, la recuperación del poder adquisitivo y la capacidad del sector para expandir segmentos con mayor potencial, como los seguros de personas, que todavía tienen una baja penetración en la estructura total del negocio.