Providencia Seguros inicia una nueva etapa de modernización con foco en la expansión regional y la innovación + Agregar ámbito en









La compañía trabaja desde hace más de ocho meses en un plan de transformación que contempla una nueva estructura comercial, mayor presencia en el interior del país, el desarrollo de nuevos productos y una estrategia de crecimiento junto a productores y socios.

Lisandro López, director general de Providencia Seguros. Mariano Fuchila

Providencia Seguros avanza en una nueva etapa de transformación con el objetivo de consolidar un modelo de negocio más cercano, ágil y con mayor presencia en todo el país. Se trata de un proceso que la compañía viene desarrollando desde hace más de ocho meses y que en los próximos días comenzará a materializarse a través de una serie de anuncios estratégicos.

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El plan apunta a fortalecer la presencia territorial de la aseguradora mediante una organización regional que permita acompañar mejor las necesidades de cada mercado, potenciar el desarrollo comercial y generar una relación más cercana con productores, clientes y socios estratégicos.

"Hay cambios que hoy nos animamos a hacer y que antes no se podía", señaló Lisandro López. En ese sentido, explicó que la transformación responde a una visión de largo plazo y no a una decisión coyuntural.

Corte Lisandro López Providencia Seguros inicia un plan de ocho meses para modernizar su estructura comercial y operativa.

La nueva etapa también contempla el desarrollo de nuevas líneas de productos y servicios, incorporando herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia de productores y asegurados, optimizar procesos y generar una operación más eficiente.

"En los próximos días vamos a lanzar un paquete de anuncios", anticipó en el evento del mercado asegurador de Ámbito Debate. “Obviamente esto requiere una transformación en los equipos de trabajo” y agregó: “serán equipos que tienen esta visión compartida con nosotros”. Desde la compañía destacan que el objetivo es construir este proceso junto a todo el ecosistema asegurador. Con esta iniciativa, Providencia busca posicionarse como una aseguradora con una mirada federal, mayor capacidad de desarrollo regional y una fuerte apuesta por la innovación, reafirmando su decisión de invertir para crecer y ampliar su presencia en el mercado argentino.

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