Del director de Ciudad de Dios: la brutal película de ciencia ficción que llegó a Prime Video + Agregar ámbito en









Un Río de Janeiro devastado, una carrera mortal y un premio millonario forman el escenario de una producción brasileña que mezcla acción y ciencia ficción.

Una competencia que se convierte en uno de los grandes espectáculos de la sociedad. Magnific

Prime Video sumó a su catálogo una producción brasileña que combina ciencia ficción, acción y una mirada cruda sobre las diferencias sociales. La propuesta lleva al espectador a un futuro en el que Río de Janeiro quedó transformado por una catástrofe ambiental y donde la supervivencia puede convertirse en un espectáculo para las grandes masas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Detrás del proyecto aparece Fernando Meirelles, reconocido internacionalmente por su trabajo en Ciudad de Dios, una de las películas brasileñas más celebradas de las últimas décadas. En esta oportunidad, el cineasta comparte la dirección con Ernesto Solis y Rodrigo Pesavento en una historia que llevaba varios años buscando convertirse en largometraje.

El dinero y el poder ocupan un lugar central en una historia donde competir puede convertirse en una cuestión de supervivencia. Prime Video De qué trata Carrera de bestias La historia está ambientada en un Río de Janeiro del futuro, aunque muy lejos de la postal turística que suele asociarse con la ciudad. Un desastre ambiental modificó por completo el paisaje: el mar se retiró y amplias zonas urbanas quedaron convertidas en territorios deteriorados, mientras la naturaleza recuperó parte del espacio perdido.

En ese contexto aparece la llamada Carrera de la Bestia, un espectáculo en el que los sectores más poderosos controlan a participantes provenientes de las clases populares. Los primeros son conocidos como los “Jugadores”, mientras que quienes deben correr y arriesgar la vida reciben el nombre de “Bestias”.

El premio tampoco es menor: hay un millón de dólares en juego. Esa cifra convierte la competencia en una oportunidad capaz de cambiar la vida de sus participantes, pero también en una herramienta de dominación dentro de una sociedad marcada por una enorme brecha económica.

La producción brasileña reúne figuras reconocidas de la pantalla y la música en una propuesta de gran escala. Prime Video El protagonista es Mano, interpretado por Matheus Abreu. El joven forma parte del Perímetro de la Muerte, un grupo rebelde que se enfrenta al sistema que sostiene la competición. Su objetivo es interrumpir las rutas de los corredores, evitar que sean capturados y ayudar a quienes intentan escapar. El problema aparece cuando Dalva, su hermana, queda involucrada en una apuesta como garantía. Mano se ve obligado a hacer algo que hasta ese momento parecía imposible: entrar en el juego que combatía para intentar salvarla. Prime Video: tráiler de Carrera de bestias Prime Video: elenco de Carrera de bestias Matheus Abreu

Rodrigo Santoro

Ísis Valverde

Thainá Duarte

Bruno Gagliasso

Grazi Massafera

Seu Jorge

Silvero Pereira

Leandro Firmino

João Guilherme

Anitta

Jade Sassará

Azzy

Jéssica Córes