Senado, sin actividad en recinto, avanza con dictámanes sobre barrios populares y Cromañón

La ley original fue sancionada -también con amplio acuerdo- en 2018, durante la gestión macrista, y en ese entonces se llevaban registrados 4.416 barrios. Con la modificación que propone Diputados, habrá 5.687 asentamientos populares. Además, se declara la emergencia socioambiental para agilizar los procesos administrativos y llevar a cabo las obras de infraestructura en servicios públicos y programas de urbanización.

Desde el radicalismo, Fabio Quetglas aseguró en el recinto: “Hasta el Renabap -Registro Nacional de Barrios Populares- era una situación a la que nos aproximábamos intuitivamente. Hoy sabemos que cinco millones de argentinos viven en la informalidad urbana. Y esto no correlaciona sólo con la pobreza, sino también con la falta de crédito. No hay hábitat popular de calidad sin crédito y, sin moneda, no hay crédito. Esto es muy importante que lo tratemos porque, si de verdad queremos resolver la situación de hábitat popular, vamos a tener que dedicar un capítulo a nuestra disciplina fiscal y monetaria”.

Por su parte, el “lilito” Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) expresó: “Nuestro país se encuentra en un contexto muy delicado, con una inflación que no se frena y con altos índices de pobreza e indigencia. Tenemos que reconocer que el texto propuesto por el Poder Ejecutivo tuvo modificaciones que fueron trabajadas en conjunto con este interbloque de Juntos por el Cambio”.

El legislador luego agregó que “la integración debe ser holística y tener en cuenta varios factores: la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios públicos, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización del dominio”.

Tras la votación, la titular del PRO, Patricia Bullrich, disparó: “Si sos ‘okupa’, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”. Su mensaje vía redes sociales generó un fuerte revuelo en el macrismo. De hecho, legisladores que militan a favor de una precandidatura presidencial de la exministra de Seguridad votaron y defendieron la iniciativa en cuestión..

Quien contestó a Bullrich fue la ministra de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, María Migliore: “Patricia, nuestro espacio siempre se propuso como norte resolver los problemas de Argentina. La ley que sacamos en 2018 para la integración de los barrios populares viene a dar respuesta a 5 millones de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad y salió con el consenso de todo el espacio”. La funcionaria porteña obvió que un puñado de diputados se abstuvieron días atrás y otro rechazó el proyecto.

La iniciativa sobre barrios populares será analizada mañana en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, que comanda el kirchnerista Ricardo Guerra. El riojano salió anteanoche a rechazar quejas de senadores oficialistas con respecto a la ley de gastos 2023, pese a que las críticas no sólo fueron confirmadas desde varios despachos, sino que en Diputados hubo varios legisladores que pidieron cambios y fueron escuchados por el propio Guerra en persona.

UCR versus “Lilitos”

“La UCR rechaza de forma tajante el Proyecto de Ley presentado por el bloque de diputados de la Coalición Cívica por el que se pretende derogar la Ley 19.640 que, desde hace 50 años, promueve la radicación de industrias y población en Tierra del Fuego”, manifestó anoche el partido que maneja el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.