Senado: Mayans sugirió “parar de forma inmediata” el juicio por la causa Vialidad

Seguido a eso, el legislador, que tiene varios años en la Cámara alta, advirtió que “si no existe justicia, es muy difícil que exista paz social”. Luego, agregó: “Tiene un montón de vicios. Debería ser parado en forma inmediata. En ese juicio se gestó el germen de la violencia extrema. Debería ser parado por la Corte Suprema”. Y ginalizó: “¿Queremos paz social? Empecemos a parar el juicio este que es vergonzoso”.

No tardó mucho en aparecer la oposición. Esta vez, el titular de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, señaló: “La Justicia odia, la oposición odia, los medios de comunicación odian. Ellos aman solo a los que piensan lo mismo, informan lo que ellos quieren y no investigan los posibles delitos que cometen”.

Las declaraciones de Mayans quedaron lejos del abrazo y foto del jueves pasado con el titular del PRO en la Cámara alta, Humberto Schiavoni, cuando legisladores del Congreso se reunieron de manera informal para repudiar lo ocurrido en el departamento de Cristina de Kirchner, en el barrio porteño de la Recoleta.

Por su parte, el radical formoseño Luis Naidenoff calificó las declaraciones de Mayans como “vergonzosas” y dejó claro que la “verdadera paz social es justicia e igualdad para todos, no impunidad para unos pocos”.

Agenda

Bajo este panorama, el Congreso intentará sumar algo de actividad durante la corriente semana, al menos, con un puñado de comisiones. Por caso, la comisión de Acuerdos del Senado, que comanda la camporista Anabel Fernández Sagasti, buscará acelerar un paquete de pliegos judiciales.

En Diputados se pensaba en una sesión para los próximos días -bastante demorada- con temas no conflictivos, como por ejemplo, el combo de prórroga de impuestos, que por ahora no tiene los votos necesarios. No obstante, lo ocurrido con Cristina de Kirchner y el encuentro de anteayer en el recinto de la Cámara baja bajaron las chances de un debate sobre leyes.

Donda

El interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio emitió un comunicado exigir la renuncia de la titular del INADI, la kirchnerista Victoria Donda, debido a “las inadmisibles expresiones” en una columna de opinión”, donde “expresó que las armas son cargadas por figuras políticas de la oposición”.

“Lamentablemente la interventora del INADI utiliza su cargo al mando de la entidad, cuya misión principal es luchar contra la discriminación, como una herramienta de política partidaria para hacer juicios sesgados y ejercer ella misma una enorme violencia simbólica contra opositores políticos. Nada más lejos del rol institucional que debería cumplir mancillando la misión del INADI”, fundamentó el macrismo.

“Ya es claro, a todas luces, que con el comportamiento que viene teniendo no puede continuar a cargo de dicha entidad”, apuntaron los diputados.