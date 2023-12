El 66% de encuestados cree que la jornada de trabajo se puede reducir

Aunque la mayoría cree posible implementar una reducción de la jornada, en el país el 85% de los especialistas no tiene pensado llevarlo a cabo. De los que sí, ¿qué tipo de reducción de la jornada van a implementar? El 73% tiene pensado reducir la cantidad de horas que se trabajan por día, mientras que el 27% reducir los días laborales a 4. A pesar de que el 85% no piensa implementar la reducción de la jornada, el 91% de los especialistas en Recursos Humanos de la Argentina cree que las empresas que tienen una jornada laboral reducida son más atractivas para los nuevos talentos, frente a un apenas 9% que no piensa que sea así.