Atención coleccionistas: el lanzamiento de la FIFA para el Mundial 2026 que sorprendió a más de uno

La organización preparó un nuevo artículo, el cual tendrá pocas unidades disponibles y será una de las innovaciones que acompañan al torneo.

El nuevo kit que tendrá una limitada cantidad de unidades disponibles a la venta.

El Mundial 2026 apunta a ser una fiesta para todo el planeta del fútbol , ya que será la edición más ambiciosa en la historia de la competencia. Esta edición cuenta con enormes novedades, como tres países organizadores y el aumento de selecciones participantes, que pasó de 32 a 48 equipos.

La FIFA es consciente de que estos cambios atraerán una enorme cantidad de público y, ante este contexto, decidió reforzar el marketing del torneo . Una de sus grandes apuestas es esta curiosa colección, que será limitada y tiene varias novedades que llamarán la atención de los fanáticos de este deporte.

La propuesta es simple a primera vista: al contar con 16 sedes, el organismo encargado del fútbol profesional decidió que cada una tenga su propia distinción. En este contexto, cada ciudad será representada por una camiseta , que retrata la relación del deporte con las distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Por ejemplo, la camiseta de la sede de la gran final, que será el 19 de julio en el MetLife Stadium, corresponde a New York/New Jersey. Reconocida por la FIFA en su tienda como "la región deportiva más icónica del mundo", tiene un diseño que retrata esa identidad y las fuertes rivalidades que existen entre ambas ciudades.

FIFA Store New York New Jersey Este es el diseño que tendrá la sede de la gran final. FIFA Store

Por otro lado, la Selección Argentina debutará en Kansas City, donde el diseño incluye otros motivos. Es descrita como un lugar con "carácter auténtico, orgullo arraigado y una cultura deportiva que brilla muy por encima de su tamaño". Pero también se incluyen otros elementos, como instrumentos musicales y edificios icónicos, sellos que representan la zona.

De momento, además de las dos ubicaciones mencionadas, también están disponibles los diseños de Miami, San Francisco, Los Ángeles, Filadelfia, Seattle, Boston y Ciudad de México. Aún resta saber cómo serán los de Atlanta, Dallas, Guadalajara, Houston, Monterrey, Toronto y Vancouver, ya que en la web oficial de la FIFA Store no se pueden visualizar, pero figuran con un lanzamiento previsto para los próximos días.

FIFA Store Kansas City Así luce la de Kansas City, el lugar donde debutará la Selección Argentina. FIFA Store

Qué incluye cada kit y cuál es su precio

Para remarcar lo especial de esta colección de cara al Mundial 2026, hay que entender que no habrá un lanzamiento masivo de las camisetas especiales de cada sede. Solo habrá 999 unidades de cada una, y tendrán características especiales.

Vienen en un set premium, que llega en una caja con la prenda, el certificado de autenticidad, una percha exclusiva para la remera, un libro de coleccionista y un "embalaje de lujo", algo habitual en este tipo de productos, ya que todo está hecho con materiales de primer nivel.

Pero no es el único detalle: la tela incluye un chip NFC integrado, que se escanea con el teléfono y desbloquea contenido digital exclusivo. Ese material incluye historias de las respectivas ciudades y una experiencia en realidad aumentada. Están diseñadas con 100% de poliéster reciclado y cuentan con tecnología Dry Fit. El precio que figura en la FIFA Store es de u$s375.