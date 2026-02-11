Aseguran que el cambio climático propició los incendios forestales en la Argentina y Chile

Un reciente estudio señaló entre un 150% y 200% de incidencia del calor, sequedad y vientos en la generación de los fuegos. Además, destacó una proyección a futuro mientras siga la quema de combustible de la mano de los humanos.

La conclusión surgió de World Weather Attribution (WWA), una iniciativa científica que investiga eventos climáticos extremos poco después de que ocurran.

El cambio climático causado por el ser humano tuvo un impacto importante en los recientes incendios forestales que arrasaron parte de Chile y la Patagonia argentina , de acuerdo a un nuevo estudio. Esto llevó a que las condiciones de riesgo extremo, que llevaron a una quema generalizada, fueran hasta tres veces más probables que en un mundo sin calentamiento global.

Además, sostuvo que el clima cálido, seco y ventoso que alimentó los letales fuegos del mes pasado en el centro y sur de Chile fue aproximadamente un 200% más probable debido a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano.

En el caso de la Argentina, las condiciones de alto riesgo de incendio que avivaron los incendios que siguen activos en el sur del país fueron un 150% más probables siguiendo a WWA. Esa probabilidad no hará más que aumentar a medida que los humanos sigan quemando combustibles fósiles y cubriendo el planeta con más gases que retienen el calor, indicaron los investigadores.

Los incendios que arrasaron las regiones chilenas de Biobío y Ñuble a mediados de enero se cobraron la vida de 23 personas, destruyeron más de 1.000 casas y otras estructuras y obligaron a decenas de miles de a huir de sus hogares. Todos fueron causados por la actividad humana, ya sea por provocarlo o por negligencia.

incendios forestales La localidad de El Bolsón registró su temperatura más alta en enero, 38,4ºC, mientras Esquel tuvo 11 días consecutivos de temperaturas máximas.

En el sur de la Argentina, los fuegos causados por rayos obligaron a evacuar a miles de turistas y residentes y quemaron más de 45.000 hectáreas de bosque nativo, incluyendo vastas extensiones del Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que alberga árboles de 2.600 años

El estudio ofrece la primera evaluación científica del papel del calentamiento global en la intensificación de algunas de las emergencias por incendios forestales más graves que vienen azotando a ambos países en los últimos años.

“Podemos afirmar con seguridad que el principal causante de este aumento en el riesgo de incendios es el calentamiento causado por el ser humano. Se prevé que estas tendencias se mantengan mientras sigamos quemando combustibles fósiles”, aseguró la investigadora asociada de WWA Clair Barnes en una conferencia de prensa con reporteros.

El papel de las temperaturas, lluvias y presupuestos

En la Patagonia argentina, la localidad de El Bolsón registró su temperatura más alta en enero, 38,4ºC, mientras Esquel, cerca del Parque Nacional Los Alerces, registró 11 días consecutivos de temperaturas máximas en enero, su segunda ola de calor más larga en 65 años.

incendios chile 1 Investigadores estimaron que las lluvias estacionales de noviembre a enero fueron cerca de un 25% más débiles en Chile.

Las temperaturas en Chile antes de los incendios eran altas pero no de récord. Los investigadores estimaron que las lluvias estacionales de noviembre a enero fueron cerca de un 25% más débiles en Chile y un 20% menos en la Argentina de lo que habrían sido sin un aumento en las temperaturas globales de al menos 1,3º C (2,3º F) desde tiempos preindustriales.

“Esto, junto con temperaturas más altas que el promedio, llevó a que la vegetación estuviera sometida a estrés, con una humedad muy baja en el suelo”, indicó el investigador argentino Juan Antonio Rivera, autor del estudio. “Una vez que comenzaron los incendios forestales... había suficiente combustible para que se extendieran y mantuvieran en el tiempo”, agregó.

Chile aumentó su presupuesto para combatir los incendios forestales en un 110% en los últimos cuatro años, durante la presidencia de Gabriel Boric. Por el lado contrario, en la Argentina "el estricto programa de austeridad impuesto por el presidente libertario Javier Milei puede haber obstaculizado la capacidad del país para responder a los fuegos" indicó el texto.



Allí citaron recortes presupuestarios a las "brigadas de bomberos, la falta de planificación y la desregulación de la actividad turística en los parques nacionales de la Patagonia".