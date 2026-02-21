AUH de ANSES: todos los bonos extras que reciben y los montos actualizados + Seguir en









El organismo previsonal informó sobre los beneficios que pueden cobrar los titulares de la AUH en marzo 2026.

ANSES: los extras que pueden cobrar los beneficiarios de la AUH en marzo 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece un sistema de beneficios complementarios que pueden aliviar los gastos asociados a la vuelta a clases. Estos refuerzos económicos se suman a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y permiten a las familias organizar mejor su presupuesto para afrontar los costos de útiles, uniformes y otros insumos escolares.

El esquema de apoyo incluye no solo el pago mensual de la AUH, sino también beneficios adicionales como la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche y la Ayuda Escolar Anual. La combinación estratégica de estos recursos puede marcar una diferencia significativa en el presupuesto familiar durante el período de mayor demanda económica.

ANSES billetes.webp Monto de la AUH de ANSES Los montos actualizados de la AUH para marzo 2026, tras el ajuste del 2,9% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo: $132.774,44 (se deposita el 80%, equivalente a $106.219,55)

AUH por Discapacidad: $432.333,05 (pago mensual directo de $345.866,44)

Asignación Familiar por Hijo: $66.393,57

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.175,52

Asignación por Embarazo: $106.219,55 El 20% retenido mensualmente se libera al presentar la Libreta AUH, donde se certifica la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación.

Bonos extra que recibe la AUH Ayuda Escolar Anual es un refuerzo de $85.000 se paga una vez al año y está destinado a cubrir gastos del ciclo lectivo. Para acceder a él, los beneficiarios deben haber presentado el Certificado de Escolaridad el año anterior. El trámite se realiza a través de "Mi ANSES", en la sección "Hijos", donde se verifica que el formulario esté cargado y validado.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden recuperar el 20% retenido durante 2024 mediante la presentación de la Libreta AUH. Para quienes recibieron la AUH durante los 12 meses, el total acumulado asciende a $188.069,40 por hijo. En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto total alcanza los $408.824, con un 20% retenido que se libera tras la presentación del documento. Tarjeta Alimentar: montos actualizados La Tarjeta Alimentar se mantiene como un apoyo fundamental para las familias beneficiarias de la AUH. Los montos vigentes para 2026 son: Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062 Este beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH y puede utilizarse exclusivamente para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Complemento Leche El Complemento Leche, parte del Plan de los Mil Días, está dirigido a familias con niños menores de 3 años y embarazadas a partir del tercer mes de gestación. El monto actualizado para 2026 es de $40.000, un beneficio que no se ajusta por inflación pero que representa un apoyo adicional para la alimentación infantil. Este complemento se acredita junto con los demás beneficios y puede destinarse a la compra de leche y otros productos lácteos esenciales para el desarrollo nutricional de los niños en sus primeros años de vida.