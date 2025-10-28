La alianza bancaria climática respaldada por la ONU cesó sus operaciones

La Alianza Bancaria Net-Zero buscaba inversiones neutras en carbono por parte de los bancos. Creada en 2021, tenía el fin de que los bancos redujeran la huella de carbono de sus préstamos e inversiones.

La Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA, por su siglas en inglés) respaldada por la ONU , que buscaba inversiones neutras en carbono por parte de los bancos, cesó sus operaciones a principio de mes. Creada en 2021 en el marco de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tenía como objetivo que los bancos redujeran la huella de carbono de sus préstamos e inversiones.

"Los miembros de NZBA votaron a favor de dejar de ser una alianza basada en miembros y establecer sus directrices como marco", declaró un portavoz de la NZBA en un comunicado y agregó que "como resultado de esta decisión, cesará sus operaciones de inmediato", añadió.

La NZBA afirmó que los bancos aún pueden utilizar la "Guía para el establecimiento de objetivos climáticos para bancos" de la iniciativa, que se centra en los objetivos de descarbonización . Así, agregaron que "los bancos de todo el mundo pueden seguir utilizando y consultando estos recursos para desarrollar y ejecutar sus propios planes de transición a cero emisiones netas".

mundo cambio climático "Los miembros de NZBA votaron a favor de dejar de ser una alianza basada en miembros y establecer sus directrices como marco", declararon.

"Es profundamente decepcionante ver a los bancos más grandes del mundo votar a favor de desentenderse de sus compromisos para prevenir los peores efectos del calentamiento global", declaró la codirectora de Participación Corporativa en ShareAction Jeanne Martin.

"Los banqueros de alto nivel deben ser mucho más valientes en este momento decisivo para el futuro de todos y deben usar su influencia para impulsar los estándares de rendición de cuentas en materia climática si queremos tener alguna posibilidad de lograr la transición a la energía limpia", declaró Martin.

Seis importantes bancos estadounidenses, entre ellos J.P.Morgan Chase, Goldman Sachs y Bank of America, ya habían abandonado la alianza tras la elección de Trump, seguidos por entidades crediticias canadienses y japonesas.

La ONU aseguró que EEUU y la UE fueron cómplices del genocidio en la Franja de Gaza

En su último informe, Naciones Unidas (ONU) denunció a Estados Unidos y a la Unión Europea por ser cómplices del genocidio en la Franja de Gaza cometido por Israel. Consideraron que sin el apoyo de los países occidentales no hubiera sido posible llevar a cabo "las prolongadas y sistemáticas violaciones del derecho internacional".

El documento elaborado por la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, fue titulado "El genocidio en Gaza: un crimen colectivo". El detalle del texto será publicado el martes 28 de octubre aunque desde la ONU adelantaron que hace hincapié en que las violaciones a los derechos humanos cometidas en Gaza no se cometieron de manera aislada, "sino como parte de un sistema de complicidad global".

“Sin la participación directa, la ayuda y la asistencia de otros Estados la prolongada ocupación ilegal israelí no podría haberse sostenido, principalmente desde EEUU y los Estados europeos”, sostuvo Albanese.