Autoridades de Gaza denuncian 80 violaciones del alto el fuego de Israel que causaron casi 100 muertos

Hamás acusa a Israel de romper el alto el fuego 80 veces en Gaza, provocando 97 muertos y más de 200 heridos desde su inicio.

Las autoridades gazatíes denuncian 80 incumplimientos por parte de Israel desde el inicio del cese de hostilidades.

Las autoridades de la Franja de Gaza , controladas por Hamás , acusaron a Israel de cometer 80 violaciones del alto el fuego desde su inicio, con un saldo de casi 100 palestinos muertos y más de 200 heridos en este periodo. El comunicado subraya que estas acciones constituyen un incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

"La ocupación israelí cometió una serie de violaciones graves y repetidas desde el anuncio del fin de la guerra en la Franja de Gaza , con 80 violaciones documentadas hasta el domingo, en una flagrante y clara violación de la decisión de poner fin a la guerra y al Derecho Internacional Humanitario", indicó la oficina de prensa de Gaza.

Desde el inicio del alto el fuego, 97 personas murieron y 230 resultaron heridas en ataques que incluyen "tiroteos contra civiles, bombardeos deliberados, la aplicación de círculos de fuego y el arresto de civiles" . Según las autoridades, estos incidentes se llevaron a cabo con vehículos militares, carros de combate, grúas con sensores, drones y aviones que sobrevolaban áreas residenciales.

"Esto refleja una continuidad en la postura agresiva de la ocupación y de su deseo de un recrudecimiento sobre el terreno por su sede de sangre y muerte", agregaron desde Hamás, confirmando que las violaciones ocurrieron "en todas las gobernaciones de la Franja".

Llamado internacional para detener la agresión

Hamás sostuvo que "esto confirma que las fuerzas de ocupación no se comprometieron con un fin de la agresión y que mantienen su política de asesinatos y terror contra el pueblo palestino", y solicitó a Naciones Unidas y a los garantes del acuerdo que "intervengan urgentemente para forzar a las fuerzas de ocupación a detener su agresión y proteger a la indefensa población civil de Gaza".

Israel bombardeo Bombardeos en el campamento de Al-Bureij, destruyendo un edificio residencial y causando al menos cuatro muertos.

El comunicado se publicó después de que las Fuerzas Armadas israelíes informaran sobre la reanudación del alto el fuego, tras ataques de represalia por la muerte de dos soldados en Rafá, que Israel atribuyó a milicianos palestinos.

El bombardeo de Israel en el sur de la Franja de Gaza que puso en jaque el acuerdo de paz

Israel bombardeó este domingo la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, tras un presunto ataque de milicianos de Hamás contra tropas israelíes. El fuego cruzado encendió las alarmas sobre una posible ruptura del alto el fuego que rige desde el 10 de octubre en Medio Oriente.

Hasta el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel no confirmaron oficialmente los ataques ni se reportaron víctimas fatales o heridos.

israel Israel bombardeó este domingo la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

El Gobierno de Estados Unidos, mediador clave en el proceso de paz, advirtió el sábado que contaba con “informaciones creíbles” que indicaban que Hamás planeaba “una violación inminente” del alto el fuego mediante un ataque contra civiles palestinos.

Según testigos y medios locales, aviones israelíes realizaron dos bombardeos en el sur de Gaza luego de enfrentamientos registrados en Rafah, una ciudad fronteriza con Egipto que sigue bajo control israelí. Un oficial militar acusó al movimiento islamista de atacar a las fuerzas con un francotirador y un lanzagranadas. “Esto es una violación flagrante del alto el fuego”, declaró a la agencia AFP.