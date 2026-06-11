La preocupante velocidad del cambio climático y la subida del mar encienden las alarmas científicas + Agregar ámbito en









Expertos temen que los ajustes financieros dejen a la Tierra sin mediciones ambientales clave.

Científicos alertaron que el calentamiento de la Tierra se está agudizando y el océano se eleva cada vez más rápido. Osje

Un grupo de científicos advirtió que el calentamiento global se está acelerando y que el nivel del mar sube a un ritmo cada vez más rápido. Sin embargo, los recortes presupuestarios actuales amenazan la continuidad de los sistemas clave para monitorear el clima. El estudio, señaló que, si no se reducen drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, la Tierra alcanzará el umbral crítico de 1,5 °C hacia el 2030.

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Con el objetivo de actualizar 12 indicadores clave del calentamiento global, se unieron más de 70 científicos procedentes de 17 países, entre los cuales se encuentran varios autores del IPCC, es decir, el panel de expertos climáticos de la ONU. "Estos indicadores constituyen un seguimiento esencial de los signos vitales de un paciente con síntomas cada vez más preocupantes", subraya Peter Thorne, profesor de geografía física en la Universidad de Maynooth, en Irlanda, y miembro del IPCC.

El problema es que los sistemas de observación están "debilitados o amenazados por decisiones geopolíticas o relacionadas con la financiación pública", destacó Valérie Masson-Delmotte, paleoclimatóloga francesa y ex copresidenta de un grupo de trabajo del IPCC.

El calentamiento global alcanzó los 1,39 °C en 2025 respecto a la era preindustrial (1850-1900), un aumento del cual la actividad humana es responsable de casi su totalidad: 1,37 °C, según estimaciones de los investigadores. A un ritmo de 0,27 °C de calentamiento antropogénico por década, la "rapidez del calentamiento causado por el ser humano sigue en su nivel más alto hasta la fecha", advierte el estudio publicado en la revista Earth System Science Data.

La diferencia entre la energía solar que ingresa a nuestro planeta y la que se devuelve al espacio, un fenómeno conocido como "desequilibrio energético de la Tierra", se duplicó en las últimas décadas. "Sin influencia humana, debería estar cerca de cero, pero ha aumentado desde los años 1970 y hoy alcanza un nivel récord", explicó Piers Forster, coordinador del informe y profesor de climatología física en la Universidad de Leeds. océano El nivel del mar subió 23 centímetros entre 1901 y 2025. freepik.es Por qué se acelera el calentamiento global y cómo afecta a los océanos El acelerado calentamiento global actual se debe a dos causas combinadas: las emisiones récord por la quema de combustibles fósiles y la limpieza del aire de partículas contaminantes (aerosoles), que antes ayudaban a reflejar el sol y enfriar el planeta. Este impacto ya es evidente en los océanos. El nivel del mar subió 23 centímetros entre 1901 y 2025, y hoy avanza al doble de velocidad, alcanzando los 3,84 milímetros por año. Además, las olas de calor marinas se han vuelto tres veces más frecuentes desde 1991, llegando a registrar 65 días de calor extremo en el agua durante 2025. Para medir esta crisis, el informe anual se anticipó a los reportes de la ONU previstos para 2028 y procesó con rapidez unos cuarenta conjuntos de datos provenientes de satélites, estaciones meteorológicas, barcos y boyas. Sin embargo, los científicos advirtieron que la capacidad para seguir vigilando el planeta está en riesgo. Diversos recortes presupuestarios, especialmente en Estados Unidos, amenazan la continuidad de programas satelitales clave para la observación de la Tierra. El informe denunció también que los fondos de la Organización Meteorológica Mundial bajaron, que el presupuesto del Programa Mundial de Investigación del Clima se redujo a la mitad y que el Sistema Mundial de Observación del Clima "también está amenazado".