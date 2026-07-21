Brasil: los incendios en la Amazonia cayeron durante 2025 a su mínimo histórico en 40 años

Así lo indicó una organización que se dedica a los registros en la zona desde 1985. La mayor selva tropical había sufrido una situación crítica en 2024.

Así lo indicó una organización que se dedica a los registros en la zona desde 1985. La mayor selva tropical había sufrido una situación crítica en 2024.

Los incendios en la Amazonia brasileña cayeron a su mínimo histórico en 2025, tras alcanzar su máximo el año anterior, según datos divulgados este martes por la red de monitoreo ambiental MapBiomas . Este resultado inédito es un guiño positivo para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva , a menos de tres meses de los comicios presidenciales.

Este dato es inédito desde el inicio de los registros de la organización, en 1985. La mayor selva tropical del mundo había atravesado una situación crítica en 2024, cuando 15,8 millones de hectáreas ardieron en medio de una sequía histórica que favoreció la expansión del fuego, iniciado por actividades humanas en la mayoría de casos.

El Informe Anual del Fuego de MapBiomas muestra que el panorama se revirtió el año pasado, cuando la Amazonia registró 3,1 millones de hectáreas quemadas, la menor área afectada desde que iniciaron los registros satelitales de esta red que agrupa universidades, ONG y empresas tecnológicas.

En todo Brasil el balance también fue positivo: la superficie quemada fue la más baja desde 2018 (12,7 millones de hectáreas) . La preservación amazónica es clave en la lucha contra el cambio climático, ya que la vegetación absorbe gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global.

La caída de los incendios en la Amazonia estuvo "fuera de lo común" el año pasado, dijo en un encuentro con la prensa la geógrafa Ane Alencar, coordinadora del informe de MapBiomas. Según la experta, un atraso del período lluvioso de 2024 para 2025 impidió que esta vez se creara una "ventana ideal para quemas en algunos lugares" donde el fuego se usa para limpiar tierras agrícolas.

A las quemas de pasturas no autorizadas o mal manejadas se suman otras prácticas ilícitas, como el uso de fuego para deforestar zonas de minería ilegal. Además del clima, la caída de los incendios en 2025 se debió a una reducción significativa de la deforestación, lo que limitó las fuentes de ignición.

La caída de los incendios en Brasil "interrumpe una secuencia de años de expansión del fuego y devuelve al país a un nivel históricamente más bajo de área quemada", destacó el informe.

La experta también alertó que "tenemos que preocuparnos" por la posible llegada de un "súper El Niño" este año, fenómeno climático que trae "una extensión de la temporada seca y mayor oportunidad de incendios forestales".

Los números de las elecciones en Brasil: 158 millones de ciudadanos están habilitados para votar

Brasil tendrá 158.745.463 ciudadanos habilitados para votar en las elecciones generales del próximo 4 de octubre, según informó el Tribunal Superior Electoral (TSE). La cifra representa un incremento del 1,46 % respecto a los comicios de 2022 y refleja la incorporación de 2.291.452 nuevos electores al padrón.

En los comicios se definirá al próximo presidente y vicepresidente del país, además de renovarse otros cargos nacionales y regionales. El actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará un nuevo mandato por el Partido de los Trabajadores (PT), mientras que el opositor Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, será el candidato del Partido Liberal.



Jair Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022, cumple actualmente una condena de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado junto con militares y exfuncionarios.