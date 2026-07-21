Con inversiones y transformación digital, Camuzzi presentó su Reporte de Sustentabilidad + Agregar ámbito en









La publicación resume los principales avances de la gestión 2025, un año marcado por la recuperación de la previsibilidad regulatoria, el fortalecimiento de la resiliencia operativa y la consolidación de una estrategia orientada al crecimiento sostenible y la planificación de largo plazo.

La distribuidora de gas presentó su séptimo Reporte de Sustentabilidad, en el que resumió los principales resultados de su gestión 2025. El documento destaca inversiones, transformación digital, desempeño ambiental y el impacto de la recuperación de la previsibilidad regulatoria.

Camuzzi, la mayor distribuidora de gas natural del país, publicó su séptimo Reporte de Sustentabilidad, en el que presenta los principales resultados de su gestión 2025 en materia económica, social y ambiental. Elaborado bajo los Estándares GRI, incluyendo los indicadores específicos para el sector Oil & Gas y las métricas SASB, el documento contó con verificación externa independiente a cargo de Crowe.

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El reporte refleja un año de transformación para la compañía. La recuperación de la previsibilidad regulatoria y la entrada en vigencia de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) marcaron un punto de inflexión que permitió consolidar un modelo de gestión centrado en la resiliencia operativa, la prevención de riesgos y la planificación de largo plazo.

Entre los principales hitos alcanzados durante 2025 se destacan:

Expansión y desarrollo comercial Camuzzi alcanzó 2.262.721 usuarios activos, garantizando el suministro continuo de gas natural en 370 localidades mediante una red que supera los 52.400 kilómetros de extensión y abastece al 45% del territorio nacional.

En el marco de la adecuación tarifaria, fortaleció sus procesos comerciales y, mediante herramientas tales como las notificaciones digitales y los planes de pago, alcanzó una tasa de rehabilitación del 92,9% de los suministros suspendidos por mora, y un récord en su tasa de cobrabilidad. Fortalecimiento institucional y financiero Camuzzi Gas Pampeana regresó al mercado local de capitales con una emisión de Obligaciones Negociables, destinada a acompañar el cumplimiento de su Plan de Inversiones.

Asimismo, tras superar satisfactoriamente la auditoría integral realizada por ENARGAS sobre sus 30 años de operación, el organismo recomendó la prórroga de su licencia por 20 años adicionales. Operación e innovación La compañía continuó avanzando en la repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico, una inversión estratégica superior a $51.800 millones, que permitirá ampliar la capacidad de abastecimiento y habilitar nuevas factibilidades para la región.

En materia de innovación, profundizó su transformación digital: la Oficina Virtual superó los 12 millones de visitas y el nivel de digitalización comercial alcanzó el 98,04% de los clientes. Además, se alcanzaron más de 46 mil tramites gestionados a través de terminales de autogestión y se consiguió un 0% de time out en chat center. Gobernanza y desarrollo de las personas Cerró el ejercicio sin multas ni sanciones por incumplimientos regulatorios, ambientales o comerciales.

Asimismo, avanzó en el desarrollo de nuevas herramientas de debida diligencia para contratistas, reforzando la gestión de riesgos en su cadena de valor.

En relación con su capital humano, con 1.685 colaboradores, la distribuidora registró una rotación voluntaria muy baja de alrededor del 1%, alcanzó una tasa de retención del 100% tras licencias parentales y logró un 98,44% de activación en la plataforma colaborativa Workvivo.

Además, brindó más de 12.400 horas-persona de capacitación, principalmente en Seguridad y Medio Ambiente, consolidando una cultura preventiva que permitió cerrar el año sin fatalidades registradas. Desempeño ambiental y compromiso comunitario La compañía finalizó el proceso de construcción del Inventario Corporativo de Gases de Efecto Invernadero, mediante la recopilación de fuentes de Alcance 1, 2 y 3 para calcular, ya a mediano plazo, su Huella de Carbono Corporativa.

En materia de inversión social, impulsó 25 iniciativas que beneficiaron de manera directa a más de 10.000 personas mediante programas de empleabilidad, promoción cultural, bienestar comunitario y prevención.

Asimismo, fortaleció su histórico acompañamiento a los cuerpos de Bomberos Voluntarios mediante la donación de recursos y la conformación, en Bahía Blanca, del primer equipo de Primeros Auxilios Emocionales orientado a brindar contención a rescatistas en situaciones críticas. "El 2025 representó un punto de inflexión para Camuzzi. La recuperación de un escenario de mayor previsibilidad nos permitió fortalecer nuestra capacidad de planificación, impulsar inversiones estratégicas y seguir evolucionando hacia una gestión cada vez más resiliente, eficiente y sostenible. Este reporte refleja ese recorrido y nuestro compromiso permanente con la transparencia y la generación de valor para las comunidades donde estamos presentes", afirmó Rodrigo Espinosa, director de Relaciones Institucionales de Camuzzi.

Camuzzi repasó los principales hitos alcanzados durante 2025 en materia económica, social y ambiental. El reporte pone el foco en la expansión de la red, las inversiones estratégicas, la innovación y el fortalecimiento de la gestión sostenible.