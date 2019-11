Techint paralizó obras del reactor nuclear Carem 25 y suspendió a 270 trabajadores

Fuentes de la compañía informaron a Ámbito que Techint Ingeniería y Construcción se vio “imposibilitada” de ejecutar el proyecto por la entrega “tardía” de la documentación técnica apta para construir (el reactor) y la existencia de permanentes cambios a la obra por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Pero además, argumentaron un “atraso” en los pagos por parte de la CNEA. “Todo esto ha causado que el impacto acumulado en la duración de la obra estimado a la fecha haya casi duplicado el plazo original del proyecto”, sostuvieron desde la firma de Paolo Rocca.

Techint remarcó que solicitaron en reiteradas oportunidades al Gobierno de Mauricio Macri y a la CNEA en particular “medidas urgentes” para “mitigar la grave situación de quebranto financiero para el proyecto”, pero no tuvieron respuestas. “Ante esta situación nos vemos obligados a adoptar medidas de mitigación sobre el contrato con el objeto de no deteriorar más aún la ecuación económico-financiera”, señalaron desde Techint E&C.

“Por este motivo, se implementará un proceso de readecuación de costos operativos para minimizar ulteriores impactos y evitar mayores pérdidas para ambas partes”, concluyeron.

Los trabajadores vinculados al Carem 25 denunciaron que en total se paralizan 500 fuentes de trabajo y reclamaron que se reactive la obra. Entre los 500 eventuales suspendidos, 350 son afiliados a la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y el resto realiza tareas diversas como seguridad, limpieza, gastronomía y transporte, todos residentes en la zona de Zárate y Lima. Techint confirmó que solo 270 son operarios del holding nacional.

¿Qué es el Carem 25?

El Carem 25 es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina, que pone al país como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia.

El prototipo está siendo construido en Lima, provincia de Buenos Aires: el edificio que lo contendrá -y donde estaba trabajando los operarios suspendidos- comprende una superficie de 18.500 metros cuadrados, de los cuales alrededor de 14.000 metros corresponden al llamado "módulo nuclear".

Se trata del sector que incluye la contención del reactor, la sala de control y todos los sistemas de seguridad y de operación de la central; la obra civil comenzó el 8 de febrero de 2014 y ahora estará paralizada durante tres semanas, o más.

Por diversos conflictos sucedidos en lo que va del gobierno de Macri, la finalización de la obra civil que estaba prevista para 2020 ya pasó para 2022 y podría volver a extenderse si no se resuelve este nuevo parate.