Cómo obtener el reintegro en transporte con esta billetera virtual

Conocé todos los descuentos que ofrece la aplicación del Banco Ciudad hasta mitad de año, para pagos con QR o NFC, en comercios adheridos.

La billetera virtual del Banco Ciudad permite acceder a un reintegro de hasta $4000 para recargas de transporte.

El sistema de la billetera virtual el Banco Provincia tiene como objetivo reducir gastos mensuales mediante descuentos directos sobre pagos frecuentes . Los usuarios pueden acceder a promociones en distintos rubros desde una misma plataforma. La concentración de beneficios en una sola app mejora el control del gasto diario .

En este marco, Buepp sumó nuevas herramientas de ahorro para usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y zonas donde opera el Banco Ciudad. Los mismos se encuentran relacionados con beneficios vinculados al transporte, impuestos, servicios y consumos cotidianos.

La propuesta también incluye ventajas para quienes viven en consorcios. La billetera habilita un descuento en el pago de expensas bajo determinadas condiciones. El ahorro mensual puede llegar a superar los $100.000, si se tienen en cuenta las combinaciones realizables entre todas las promociones disponibles dentro del grupo familiar.

La aplicación del Banco Ciudad se descarga sin costo desde tiendas oficiales. El servicio no cobra comisiones por uso ni mantenimiento. El acceso gratuito permite ampliar la base de usuarios desde los 13 años en adelante y, en este marco, acceder al beneficio relacionado con el uso del transporte.

El reintegro en recargas SUBE se posiciona como uno de los incentivos más relevantes dentro del esquema vigente, con un 50% de reintegro todos los días para sumar dinero a la tarjeta. El tope de reintegro esta fijado en $4.000 por mes.

Buepp celular

Todos los descuentos con la billetera virtual del banco provincia

Las promociones que ofrece esta billetera virtual se organizan por rubros y fechas de manera que cada categoría dispone de sus propios topes mensuales definidos. Los descuentos se aplican sobre pagos realizados con QR o dinero en cuenta priorizando los pagos digitales sin ningún tipo de intermediarios.

Los beneficios activos incluyen:

Pagos con QR (usuarios nuevos):

50% de reintegro en las primeras 10 compras

Tope: $2.000 por operación

tope de reintegro por cliente mensual: $20.000

Ferias de la Ciudad (FIABS):

30% de descuento los lunes, martes, jueves y sábados

tope de reintegro por cliente: $20.000 mensual

Cines:

50% de reintegro los sábados

tope de reintegro por cliente: $10.000

Gastronomía:

30% de descuento del 24 al 30 de abril

tope de reintegro por cliente: $10.000

Librerías y jugueterías:

15% de descuento los viernes

20% para clientes con Plan Sueldo o jubilados del Banco Ciudad

tope de reintegro por cliente: $15.000 mensual

extra al beneficio : $5.000 para jubilados o plan sueldo

Beneficio en las expensas

El beneficio está disponible tanto para propietarios como para inquilinos. Esta modalidad abarca más de 10.000 consorcios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que ya operan con la entidad. La ampliación del sistema permite extender el alcance del descuento.

Banco Ciudad ofrece además una solución específica para consorcios que incluye una cuenta corriente en pesos a nombre del edificio. Este servicio es gratuito en CABA y tiene bonificación por 24 meses en otras regiones. La cuenta facilita la administración de fondos sin costos extras.

El sistema permite realizar operaciones a través de la banca electrónica, donde los administradores pueden gestionar pagos, consultar movimientos y operar con varios consorcios desde un único acceso, mejorando así la organización administrativa. El paquete también incluye líneas de crédito para obras, permitiendo a los consorcios financiar reformas, mejoras en accesibilidad y adecuaciones eléctricas, así como cubrir deudas, contribuyendo al mantenimiento y valorización del edificio.