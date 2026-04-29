El sistema de la billetera virtual el Banco Provincia tiene como objetivo reducir gastos mensuales mediante descuentos directos sobre pagos frecuentes. Los usuarios pueden acceder a promociones en distintos rubros desde una misma plataforma. La concentración de beneficios en una sola app mejora el control del gasto diario.
Cómo obtener el reintegro en transporte con esta billetera virtual
Conocé todos los descuentos que ofrece la aplicación del Banco Ciudad hasta mitad de año, para pagos con QR o NFC, en comercios adheridos.
-
Buepp acepta pagos con NFC: cómo usarlo para obtener los descuentos
-
La billetera virtual que ofrece 50% de reintegro en el recargo de la tarjeta SUBE
En este marco, Buepp sumó nuevas herramientas de ahorro para usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y zonas donde opera el Banco Ciudad. Los mismos se encuentran relacionados con beneficios vinculados al transporte, impuestos, servicios y consumos cotidianos.
La propuesta también incluye ventajas para quienes viven en consorcios. La billetera habilita un descuento en el pago de expensas bajo determinadas condiciones. El ahorro mensual puede llegar a superar los $100.000, si se tienen en cuenta las combinaciones realizables entre todas las promociones disponibles dentro del grupo familiar.
50% de descuento en recargas con sube con la billetera virtual Buepp
La aplicación del Banco Ciudad se descarga sin costo desde tiendas oficiales. El servicio no cobra comisiones por uso ni mantenimiento. El acceso gratuito permite ampliar la base de usuarios desde los 13 años en adelante y, en este marco, acceder al beneficio relacionado con el uso del transporte.
El reintegro en recargas SUBE se posiciona como uno de los incentivos más relevantes dentro del esquema vigente, con un 50% de reintegro todos los días para sumar dinero a la tarjeta. El tope de reintegro esta fijado en $4.000 por mes.
Todos los descuentos con la billetera virtual del banco provincia
Las promociones que ofrece esta billetera virtual se organizan por rubros y fechas de manera que cada categoría dispone de sus propios topes mensuales definidos. Los descuentos se aplican sobre pagos realizados con QR o dinero en cuenta priorizando los pagos digitales sin ningún tipo de intermediarios.
Los beneficios activos incluyen:
Pagos con QR (usuarios nuevos):
- 50% de reintegro en las primeras 10 compras
- Tope: $2.000 por operación
- tope de reintegro por cliente mensual: $20.000
Ferias de la Ciudad (FIABS):
- 30% de descuento los lunes, martes, jueves y sábados
- tope de reintegro por cliente: $20.000 mensual
Cines:
- 50% de reintegro los sábados
- tope de reintegro por cliente: $10.000
Gastronomía:
- 30% de descuento del 24 al 30 de abril
- tope de reintegro por cliente: $10.000
Librerías y jugueterías:
- 15% de descuento los viernes
- 20% para clientes con Plan Sueldo o jubilados del Banco Ciudad
- tope de reintegro por cliente: $15.000 mensual
- extra al beneficio : $5.000 para jubilados o plan sueldo
Beneficio en las expensas
El beneficio está disponible tanto para propietarios como para inquilinos. Esta modalidad abarca más de 10.000 consorcios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que ya operan con la entidad. La ampliación del sistema permite extender el alcance del descuento.
Banco Ciudad ofrece además una solución específica para consorcios que incluye una cuenta corriente en pesos a nombre del edificio. Este servicio es gratuito en CABA y tiene bonificación por 24 meses en otras regiones. La cuenta facilita la administración de fondos sin costos extras.
El sistema permite realizar operaciones a través de la banca electrónica, donde los administradores pueden gestionar pagos, consultar movimientos y operar con varios consorcios desde un único acceso, mejorando así la organización administrativa. El paquete también incluye líneas de crédito para obras, permitiendo a los consorcios financiar reformas, mejoras en accesibilidad y adecuaciones eléctricas, así como cubrir deudas, contribuyendo al mantenimiento y valorización del edificio.
- Temas
- billetera virtual
Dejá tu comentario