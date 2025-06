¡Alerta por estafas! Así podés darte cuenta si te vigilan a través de tu teléfono

En plena era digital, nuestros celulares guardan una gran parte de nuestra vida cotidiana , entre fotos, conversaciones, datos bancarios y más. Por eso, no es sorpresa que se hayan vuelto un blanco de nuevas formas de espionaje silencioso.

Una de las señales más frecuentes es que el dispositivo se calienta sin motivo o empieza a consumir la batería de manera exagerada , incluso cuando no lo estás usando. También puede haber un aumento inusual en el uso de datos móviles, ya que estas aplicaciones envían constantemente información a servidores externos.

También hay que estar atento a notificaciones que no tienen explicación, errores en las apps, reinicios automáticos o incluso mensajes de sistema que nunca habías visto antes. Prestá atención también a las aplicaciones instaladas, ya que si aparece alguna que no recordás haber bajado, investigala. Muchas veces estas apps espía están camufladas con nombres genéricos o directamente no muestran ícono.

Además del daño técnico, el stalkerware puede afectarte de una manera emocional muy fuerte. El hecho de vivir con la sensación de que alguien está mirando todo lo que hacés, leés o escribís, puede generar ansiedad, angustia e incluso miedo.

Si no te hackearon, ¡todavía estás a tiempo! Así podés evitarlo

Si creés que algo anda mal, lo primero es no usar ese teléfono para cosas sensibles, es decir, no accedas a tu cuenta bancaria ni a correos personales desde ese dispositivo. En su lugar, buscá ayuda desde otro aparato seguro.

Una de las medidas más eficaces es restaurar el teléfono a su estado original de fábrica. Es importante que procures antes asegurarte de hacer una copia de seguridad de los archivos importantes. También es fundamental cambiar todas tus contraseñas, especialmente si usaste el teléfono comprometido para ingresar a plataformas importantes.

Si sospechás que tu información fue usada de forma indebida, comunicate con tu banco y con la empresa telefónica. Ambas pueden darte su ayuda y tomar medidas preventivas para evitar futuros problemas.