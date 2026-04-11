Francia busca independizarse de la tecnología de EEUU: migrará parte del Estado de Microsoft a Linux

El objetivo de la decisión es "recuperar el control digital". Además, afirman que se trata de un sistema gratuito y adaptable.

El gobierno de Francia anunció que comenzará a reemplazar el uso de Microsoft Windows en parte de sus computadoras oficiales por Linux , en una decisión que apunta a reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos y avanzar hacia una mayor soberanía digital .

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El plan contempla migrar progresivamente sistemas informáticos del Estado hacia soluciones de código abierto. Linux, al ser un sistema gratuito y adaptable , permite desarrollar versiones personalizadas según las necesidades de cada organismo público.

El ministro David Amiel explicó que la decisión responde a una estrategia de largo plazo: “Recuperar el control de nuestro destino digital” , afirmó, al remarcar la necesidad de gestionar de forma autónoma los datos y la infraestructura tecnológica.

La transición comenzará en la Dirección Interministerial Digital (DINUM) , el organismo encargado de coordinar la política tecnológica del gobierno francés. Por el momento, no se informó un cronograma detallado ni las distribuciones de Linux que se utilizarán, aunque el proceso será gradual.

La decisión se enmarca en un debate más amplio dentro de Europa sobre la dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros . En ese sentido, el Parlamento Europeo aprobó recientemente un informe que insta a la Comisión Europea a identificar áreas donde se pueda reducir esa dependencia.

El concepto de soberanía digital ganó relevancia en los últimos años, especialmente ante tensiones geopolíticas y el uso de herramientas tecnológicas como instrumentos de presión internacional.

Desde la llegada de Donald Trump al poder en 2025, varios gobiernos europeos manifestaron preocupación por la creciente imprevisibilidad en la política exterior estadounidense.

El uso de sanciones económicas y restricciones tecnológicas, que afectaron incluso a funcionarios internacionales, reforzó la percepción de vulnerabilidad frente a servicios digitales controlados por empresas estadounidenses.

Cuestionamientos a Microsoft y la decisión de Francia

La iniciativa no es aislada. Meses atrás, el gobierno francés decidió dejar de utilizar Microsoft Teams y migrar hacia Visio (herramienta francesa de videoconferencia), basada en Jitsi, una plataforma de código abierto con cifrado de extremo a extremo.

Además, el país planea trasladar su plataforma de datos sanitarios a un sistema más seguro y bajo control local antes de fin de año. La decisión de Francia refleja una tendencia creciente: los Estados buscan mayor autonomía en un mundo donde la tecnología se convirtió en un factor clave de poder.

El avance hacia Linux no solo implica un cambio técnico, sino también político, en un escenario donde el control de los datos, la infraestructura y las plataformas digitales pasó a ser estratégico para la soberanía de los países.