El innovador lector de ebooks que se acopla a tu iPhone: así funcionan los nuevos Xteink X4 y X3

La pantalla de tinta electrónica de 4,3 pulgadas con botones físicos permite leer libros, documentos y archivos de forma cómoda y ligera.

El dispositivo funciona con batería de 650 mAh y ofrece hasta 14 días de autonomía.

La empresa china Xteink acaba de lanzar sus nuevos lectores de e-books : los modelos X4 y X3 . Estos dispositivos se adhieren magnéticamente a la parte trasera del iPhone mediante el sistema MagSafe , permitiendo acceder a contenidos digitales sin necesidad de cargar un dispositivo adicional.

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Con solo 5,9 milímetros de espesor y un peso de 74 gramos , ofrecen una experiencia de lectura cómoda y ligera , mientras que su pantalla de tinta electrónica protege la vista y prolonga la autonomía de la batería . A continuación, conocé los detalles.

El Xteink X4 es un lector electrónico compacto diseñado específicamente para acoplarse a la parte trasera de celulares compatibles con MagSafe, empezando por el iPhone 17 Pro Max . Aunque, según observa "9to5Mac", pronto sumará más modelos de Apple.

La conexión magnética, a través del sistema de recarga inalámbrica de la compañía de estadounidense, garantiza un ajuste firme , mientras que su tamaño reducido lo hace prácticamente imperceptible cuando se transporta junto al teléfono.

Su ventaja está en la integración con el smartphone : podés acceder a tus libros, documentos y archivos de forma rápida y cómoda. Además, incluye un par de anillos magnéticos adhesivos que permiten sumarlo incluso a teléfonos que no cuentan con el soporte MagSafe nativo.

Xteink X4 1

Características principales: pantalla de tinta electrónica y sistema MagSafe

El Xteink X4 destaca por su pantalla de tinta electrónica (E Ink) de 4,3 pulgadas, con 220 píxeles por cada una, lo que proporciona un contraste suficiente para la lectura en entornos bien iluminados, evitando el brillo y el cansancio visual de las LCD u OLED.

Su diseño minimalista elimina el formato táctil, optando por botones físicos para navegar entre páginas. Y, además, consume muy poca energía, lo que permite alcanzar hasta 14 días de autonomía con un uso de entre una y tres horas diarias.

El dispositivo puede funcionar de manera independiente y muestra información adicional como códigos QR, tarjetas de embarque o calendarios, ampliando su utilidad más allá de los e-books.

Xteink X4 3

Especificaciones técnicas del lector de ebooks para iPhone 17 Pro Max

El Xteink X4 está impulsado por un microcontrolador ESP32 con 128 MB de memoria RAM, suficiente para gestionar la lectura de e-books y la interacción con archivos sin necesidad de un procesador más complejo.

Cuenta con almacenamiento interno mediante tarjeta microSD de 32 GB, ampliable hasta 512 GB, lo que permite guardar bibliotecas extensas de archivos y documentos.

La conectividad incluye WiFi y Bluetooth, facilitando la transferencia sin cables, aunque el dispositivo solo reconoce formatos libres de DRM como ePUB, TXT, BMP y JPG.

La batería de 650 mAh se complementa con la eficiencia energética de la pantalla de tinta electrónica, ofreciendo hasta dos semanas de uso regular y su puerto para recarga es un USB-C.

Xteink X4 Gentileza: Spoken Like a Geek

Precio y disponibilidad: ¿cuánto cuesta el e-reader de Xteink?

El Xteink X4 está disponible por 69 dólares, lo que lo convierte en una opción muy económica frente a competidores como Kindle o Boox.

Por su parte, el modelo X3, que ampliará la compatibilidad a otros modelos de iPhone como el 17, 17 Pro y la versión Air, tendrá un precio de 79 dólares.

Ambos dispositivos se pueden adquirir a través de la tienda oficial de Xteink y se espera que su disponibilidad se amplíe progresivamente a más mercados durante 2026.