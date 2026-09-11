Anthropic asegura haber detectado intentos de usar su inteligencia artificial para crear armas biológicas

La empresa estadounidense publicó su informe de amenazas septiembre 2026. La noticia se dio a conocer en una semana donde la desarrolladora de Claude estuvo en el centro del debate por el testimonio acerca de los peligros de la IA que dio uno de sus exingenieros, Jacob Coxon. Además, denunció campañas de destilación ilícita por parte de compañías chinas.

En medio de las críticas y el debate alrededor de la seguridad de la IA - entre advertencias y acusaciones de una acción de marketing - Anthropic reveló su informe de amenazas septiembre 2026 . En el mismo, aseguró que desarticuló varias operaciones en las que actores vinculados con ciberdelincuentes intentaron utilizar su inteligencia artificial Claude para realizar actividades maliciosas , entre ellas investigaciones relacionadas con armas biológicas y campañas de destilación ilícita.

El reporte publicado analiza actuaciones registradas entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 y reúne, según Anthropic, “ejemplos de las amenazas más notables e innovadoras” identificadas hasta el momento. Uno de los apartados más alarmantes estuvo dedicado al uso indebido biológico , que comprende los intentos de utilizar sus modelos para desarrollar o perfeccionar armas biológicas , una práctica prohibida por las condiciones de uso de la compañía.

Según señaló la empresa, los actores buscaron aprovechar las capacidades de Claude en investigación científica a partir de lo que definió como “el doble uso de la biología”: avances científicos legítimos que pueden ser desviados para desarrollar patógenos más peligrosos.

La empresa explicó que modelos anteriores, como Claude Opus 4 y Claude Sonnet 4.5, no tenían capacidades suficientes para “ayudar de manera significativa a un usuario avanzado a llevar a cabo investigaciones biológicas peligrosas”. Sin embargo, la situación cambió con sus modelos más recientes y avanzados, como Claude Fable y Mythos - que fueron dispuestos a un exhaustivo escrutinio por parte del gobierno estadounidense antes de salir a la luz comercialmente -, por lo que implementó medidas de seguridad adicionales que “restringen el acceso a una amplia gama de consultas de investigación biológica de doble uso”.

La noticia se dio a conocer en medio de una semana atravesada por el testimonio de Jacob Coxon, un exinvestigador británico que trabajo en etapas de preentrenamiento de los modelos de OpenAI durante casi tres años para luego firmar por Anthropic. A pocos meses de encontrarse en su nuevo puesto, el profesional renunció dejando en el camino una carta con fuertes críticas al desarrollo actual de modelos.

"Esta es posiblemente la tecnología más peligrosa que la humanidad haya creado”, ""La gente que está construyendo IA realmente cree que podría matarnos a todos antes de que termine esta década", fueron algunas de sus advertencias. La empresa quedó entonces en el centro del debate, con dudas sobre si las alertas son reales o parte de una estrategia de marketing para competir con OpenAI, conocida por "tener menos" salvaguardas y límites a la hora de desarrollar su herramienta.

Cinco casos concretos

El informe recoge cinco casos en los que actores utilizaron los modelos de Anthropic como apoyo para actividades vinculadas con el desarrollo de armas biológicas. La compañía aclaró que “no hubo creación directa de armas biológicas ejecutadas”.

Uno de los casos detectados fue el bloqueo de una solicitud para utilizar Claude en la redacción de una propuesta de subvención destinada a financiar investigaciones relacionadas con experimentos para aumentar la transmisibilidad o virulencia del virus del chikungunya, transmitido por mosquitos. En otro episodio, Anthropic identificó consultas e itinerarios de investigación destinados a analizar cómo determinadas variantes de gripe aviar H5N1 podrían adaptarse biológicamente para propagarse de manera eficiente entre mamíferos.

El informe también relató intentos de utilizar el modelo para modificar estructuras de toxinas conocidas con el objetivo de incrementar su estabilidad, resistencia a tratamientos o capacidad de penetración celular.

Otro grupo de consultas buscaba identificar proveedores de síntesis de ADN y ARN, así como sintetizadores biológicos con mecanismos de detección laxos o vulnerabilidades en sus sistemas de verificación de pedidos.

Por último, la compañía encontró solicitudes de asistencia para optimizar protocolos de cultivo, aislamiento y manipulación de patógenos peligrosos sin las credenciales o el contexto institucional adecuado.

Tras identificar estas operaciones, Anthropic suspendió las cuentas involucradas y las claves API. Además, aseguró que incorporó clasificadores y filtros más estrictos en sus modelos avanzados para limitar el acceso a un espectro más amplio de consultas de investigación biológica de doble uso.

Las denuncias de destilación ilícita contra compañías chinas

El informe también alerta sobre operaciones de destilación ilícita impulsadas por empresas rivales. La práctica consiste en utilizar las respuestas de un modelo avanzado para entrenar, ajustar o replicar los aprendizajes incorporados en otro sistema.

“La destilación ilícita permite a laboratorios no autorizados extraer e imitar de forma ilícita capacidades de modelos de vanguardia, en una fracción del tiempo, la potencia computacional y el coste que supondría desarrollarlos de forma independiente”, denunció Anthropic.

En este apartado, la compañía identificó casos relacionados con laboratorios de inteligencia artificial de China y mencionó directamente a DeepSeek, Xiaomi, Moonshot y Alibaba. Según Anthropic, actores vinculados con esta última protagonizaron “el mayor ataque de destilación” detectado hasta ahora por la empresa.

La campaña tuvo como objetivo las transcripciones del razonamiento de la cadena de pensamiento de Claude Opus 4.6 y 4.7 para entrenar modelos Qwen e incorporar nuevas capacidades en Qwen 3.5, 3.6 y 3.7. Anthropic aseguró que entre mayo y julio de 2026 detectó más de 151 millones de transacciones, con picos diarios cercanos a los 3 millones, lanzadas desde más de 3500 cuentas fraudulentas.