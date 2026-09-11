Vicuña adjudicó otro tramo del Corredor Norte y lanza campaña de perforación binacional para Filo del Sol

La compañía adjudicó a una UTE integrada por Contreras, BBC y la sanjuanina Construmin la construcción de las secciones A1 y A2 del acceso al proyecto. Además, prepara una nueva campaña de exploración en Filo del Sol con hasta ocho equipos de perforación.

Filo del Sol, San Juan. Mientras avanza la infraestructura vial de acceso al megaproyecto, Vicuña prepara una nueva campaña de exploración intensiva en la alta cordillera.

Vicuña avanza en paralelo con dos frentes estratégicos para el desarrollo de su proyecto integrado de cobre, oro y plata en San Juan y Chile : la construcción de infraestructura de acceso y una nueva campaña de exploración intensiva en la alta cordillera.

Según informaron a Energy Report , la compañía adjudicó las secciones A1 y A2 del Corredor Norte , que comprenden 63,6 kilómetros de caminos entre Angualasto y Junta La Palca, mientras que para la temporada 2026-2027 prevé ejecutar aproximadamente 55.500 metros de perforación , principalmente en Filo del Sol, un depósito de cobre, oro y plata donde estuvo Ámbito , y que se extiende entre San Juan y la Región de Atacama, del otro lado de la Cordillera de los Andes.

La construcción del denominado Tramo A del Corredor Norte estará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Contreras (Neuquén) , BBC (Boetto y Buttigliengo Constructora) de Córdoba y la sanjuanina Construmin , seleccionada luego de un proceso competitivo que, según dijeron en Vicuña, contempló tanto la evaluación técnica y económica de las propuestas como la participación de empresas locales en la ejecución de las obras.

Las secciones adjudicadas representan el primer tramo de los aproximadamente 220 kilómetros que tendrá el Corredor Norte , una infraestructura que permitirá acceder al proyecto a través de la provincia de San Juan y que tendrá un rol central en los requerimientos logísticos asociados a las próximas etapas de desarrollo.

Desafío logístico vial. El Corredor Norte de Vicuña tiene unos 220 kilómetros de extensión, e implica una infraestructura que permitirá acceder al proyecto a través de la provincia de San Juan.

La construcción del Corredor Norte, desde el tramo A al D, implica un trazado con desafíos significativos y un cronograma exigente ya que complementará los trabajos correspondientes a los tramos E y F. Esos dos tramos (E y F) fueron adjudicados en abril de 2025 a la unión transitoria de empresas Terusi Construcciones S.A. – Semisa Infraestructura S.A.

Las secciones B, C y D abarcan el tramo que conecta Junta La Palca con La Majadita. Esta sección representa el desafío más extenso, con aproximadamente 107,4 km de construcción que incluyen movimientos de suelo a gran escala, obras de arte, drenajes y sistemas de contención.

El recorrido de las secciones A1 y A2 recientemente adjudicadas se extiende entre Angualasto y Junta La Palca, pasando por Malimán, y alcanza los 63,6 kilómetros. La UTE seleccionada tendrá a su cargo la ejecución de las obras de acuerdo con la ingeniería aprobada y se prevé que por lo menos contratarán 300 personas durante dos años de trabajo.

El alcance contempla movimientos de suelo, construcción de terraplenes, excavaciones y voladuras, además de sistemas de drenaje, estructuras de contención, señalización y distintos elementos vinculados con la seguridad vial.

Vicuña Corp.

Una UTE con participación sanjuanina

Uno de los aspectos destacados de la adjudicación es la participación de Construmin, empresa sanjuanina que integra la UTE seleccionada para ejecutar las obras.

La conformación del consorcio tuvo como antecedente las rondas de negocios impulsadas por Vicuña, iniciativas que buscaron generar vínculos entre empresas de San Juan y compañías nacionales interesadas en las oportunidades asociadas al desarrollo del megaproyecto.

"La posterior participación de la UTE en el proceso competitivo y la adjudicación del contrato constituyen un resultado concreto de esas instancias de vinculación y del trabajo desarrollado por Vicuña para ampliar la presencia de empresas locales dentro de su cadena de valor", recalcaron desde la empresa.

El esquema -agregaron- también refleja uno de los objetivos planteados por la compañía en materia de desarrollo local: generar oportunidades para que proveedores y contratistas de la provincia puedan participar en las distintas etapas vinculadas con la infraestructura y el desarrollo del proyecto.

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Filo del Sol vuelve a concentrar la exploración

Mientras avanza la infraestructura, Vicuña prepara una nueva campaña de exploración intensiva en la alta cordillera. Una vez que las condiciones climáticas permitan retomar plenamente las actividades, la compañía prevé ejecutar durante la temporada 2026-2027 aproximadamente 55.500 metros de perforación diamantina durante los próximos 12 meses.

El foco principal estará puesto en Filo del Sol, donde los trabajos permitirán continuar ampliando el conocimiento geológico del depósito y generar nueva información técnica para acompañar el avance de las ingenierías del proyecto integrado.

Según informó la empresa a Energy Report, la campaña se desarrollará tanto en Argentina como en Chile, en zonas ubicadas a altitudes de entre 4.500 y 5.500 metros sobre el nivel del mar, y contempla la posibilidad de operar con hasta ocho equipos de perforación en simultáneo. Es que Filo del Sol es una montaña que tiene la ladera este en Argentina y la oeste en territorio chileno.

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El programa incluye pozos que podrían superar los 1.500 metros de profundidad, lo que demanda equipos de alta capacidad y experiencia específica para desarrollar tareas de perforación en condiciones de alta montaña.

Para ejecutar esta nueva etapa exploratoria, Vicuña seleccionó a Boart Longyear Argentina y HyTech Griffith Drilling Argentina, luego de un proceso licitatorio competitivo que incluyó evaluaciones técnicas y comerciales, además de criterios vinculados con seguridad y salud ocupacional, sustentabilidad y desarrollo local.

Las tareas requerirán equipos con alta capacidad operativa y un desempeño adecuado en aspectos como el manejo de la desviación del barreno y la recuperación del testigo. "La participación simultánea de las dos compañías permitirá desplegar la capacidad necesaria para alcanzar el programa previsto", subrayaron desde Vicuña.

La campaña 2026-2027 dará continuidad al trabajo exploratorio que Vicuña viene desarrollando en la cordillera de los Andes y aportará nueva información para continuar avanzando en la definición técnica del proyecto.

Un proyecto integrado entre Argentina y Chile

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining creada para el desarrollo del depósito Filo del Sol, pero también del yacimiento Josemaría, ubicado íntegramente en San Juan, y donde también estuvo Energy Report.

Actualmente, Vicuña emplea a mas de 2.700 trabajadores a nivel global, de los cuales 2.580 desarrollan tareas en Argentina. La dotación incluye unos 617 empleados directos y 1.963 trabajadores contratistas. Tal como aseguró la empresa, el 91,9% del personal total es argentino y más del 81% de los trabajadores directos proviene de San Juan, mientras continúan los programas de capacitación para incorporar mano de obra de las comunidades cercanas.

El efecto económico también se refleja en la cadena de abastecimiento. Hoy el proyecto trabaja con 245 proveedores activos, integrados por 45 empresas proveedoras de bienes y 200 prestadoras de servicios. De ese total, 150 compañías son sanjuaninas, lo que representa el 61,2% de toda la red de proveedores.

El avance sobre el Corredor Norte se suma a otros hitos recientes para el desarrollo de Vicuña. Días atrás, la compañía firmó con el Gobierno de San Juan un acuerdo que contempla un pago anticipado de u$s250 millones para financiar obras de infraestructura estratégica en la provincia. El convenio también establece un marco de largo plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), estabiliza el esquema de regalías y busca otorgar mayor previsibilidad jurídica y financiera al emprendimiento.

El proyecto Vicuña ya fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante la Resolución 1.154/2026 del Ministerio de Economía, bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).

La aprobación contempla el desarrollo integrado de Josemaría y Filo del Sol y la infraestructura necesaria para su explotación, incluida la planta concentradora, instalaciones de lixiviación, caminos, sistemas de abastecimiento de agua, infraestructura eléctrica, campamentos y obras auxiliares. El proyecto apunta a la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata desde San Juan.

Según la documentación presentada ante el Comité Evaluador del RIGI, Vicuña comprometió una inversión inicial de u$s9.737 millones, de los cuales u$s9.024 millones corresponden a activos computables.

El plan contempla prevé desembolsos por u$s1.128 millones entre julio de 2024 y diciembre de 2026 y otros u$s7.895 millones entre 2027 y 2031, mientras que la compañía asumió el compromiso de invertir u$s2.009 millones durante los primeros dos años posteriores a la aprobación del régimen.

El potencial del desarrollo, sin embargo, es mayor: la Evaluación Económica Preliminar (PEA) estima que el proyecto integral de Vicuña podría requerir aproximadamente u$s18.000 millones.