El vehículo que prepara la Argentina para León XIV y el exigente manual de reglas que define cómo debe ser un Papamóvil

Con la confirmación de que Toyota adaptará la Hilux para oficiar de vehículo de seguridad en la Argentina, el Vaticano establece una serie de requisitos técnicos que deben cumplirse en cada país anfitrión.

En la previa de la visita de León XIV a la Argentina , uno de los aspectos menos visibles pero más determinantes de la logística papal vuelve a cobrar relevancia: el vehículo oficial de traslado. En este caso, Toyota trabaja sobre una pick up de producción local (Hilux) que será adaptada especialmente, aunque todavía no hay detalles confirmados sobre su configuración final, nivel de blindaje o esquema de seguridad .

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El Papamóvil no es un desarrollo libre. Responde a protocolos definidos por el Vaticano que cada país anfitrión debe cumplir en coordinación con la Iglesia local y los organismos de seguridad .

Aunque la Santa Sede mantiene bajo reserva muchos de sus protocolos técnicos de motorización y blindaje por motivos estrictos de protección, la Secretaría de Estado del Vaticano y la Conferencia Episcopal local coordinan exigencias muy claras cuando un país anfitrión prepara o adapta un papamóvil para una visita apostólica .

El Papa debe ser visible en todo momento para la multitud.

El Papa debe tener visión directa del público durante el recorrido.

Se exige estructura elevada o “caja papal” sobre el chasis.

Puede incluir asiento elevado o posición de pie con sujeción.

Incorporación de pasamanos o barras de agarre internas.

2. Mecánica adaptada a baja velocidad

Circulación controlada entre 5 y 10 km/h en zonas densas.

Respuesta estable del motor en marcha lenta prolongada.

Configuración pensada para recorridos urbanos con detenciones frecuentes.

Suspensión reforzada para mantener estabilidad del habitáculo.

3. Seguridad estructural y protección

Configuración abierta o cerrada según el nivel de riesgo.

Vidrios de protección o deflectores laterales en algunos casos.

Estructura reforzada del vehículo y adaptación del chasis.

Espacio específico para escoltas y fuerzas de seguridad.

Supervisión del esquema de protección por parte del Vaticano y el país anfitrión.

4. Identidad protocolar y normativa

Matrícula oficial del Vaticano (SCV 1).

Escudo papal del pontífice vigente en laterales.

Banderas del Vaticano y del país anfitrión.

Interior sobrio con terminaciones protocolares.

Tendencia creciente a incorporar plataformas híbridas o eléctricas.

Papamóvil: de la improvisación local al estándar global

En visitas papales de décadas anteriores, estos vehículos eran desarrollos mucho más artesanales y dependientes de soluciones locales. En la visita de Juan Pablo II a la Argentina en los años 80, por ejemplo, el Vaticano aún no contaba con un formato unificado de Papamóvil.

La Renault Trafic adaptada para la visita de Juan Pablo II a la Argentina.

En ese contexto, la industria automotriz local trabajó sobre un utilitario provisto por Renault (Trafic), que fue adaptado con estructura elevada, cabina abierta y elementos básicos de protección para permitir la visibilidad del Pontífice. Aquel desarrollo marcó una etapa en la que cada país resolvía la necesidad con ingeniería propia, antes de la estandarización actual.

En las visitas de Juan Pablo II a la Argentina, el país llegó a desarrollar distintas unidades adaptadas como papamóviles según la ocasión y las necesidades logísticas de cada gira.

En 1982 se utilizó un vehículo preparado localmente sobre base Ford F-350 a través del Automóvil Club Argentino.

En 1982 se utilizó un vehículo preparado localmente sobre base Ford F-350 a través del Automóvil Club Argentino, mientras que en la histórica visita de 1987 la producción se amplió y se construyeron dos unidades principales en el país: una, la mencionada y desarrollada por Renault sobre base Trafic en la planta de Santa Isabel, y otra adaptada por SEVEL sobre una Chevrolet C-10.

El otro Papamóvil adaptado por SEVEL sobre una Chevrolet C-10.

Aquellos proyectos marcaron una etapa en la que cada visita requería soluciones casi artesanales, muy lejos de la estandarización y los protocolos técnicos que el Vaticano aplica en la actualidad.

Logística y producción en el país anfitrión

En la mayoría de los casos, el Vaticano prioriza que el vehículo sea adaptado en el país de visita, evitando traslados internacionales complejos. Esto permite integrar a la industria local bajo supervisión técnica directa.

También es habitual la fabricación de dos o más unidades idénticas para asegurar respaldo operativo durante la gira y evitar interrupciones en la logística de movilidad.

En este esquema, la preparación del vehículo para León XIV vuelve a combinar ingeniería, protocolo y simbolismo. Más allá del modelo elegido o su configuración final, el objetivo sigue siendo el mismo: garantizar seguridad sin perder el vínculo visual directo entre el Pontífice y la multitud.