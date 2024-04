Atención: TikTok suspense su app que paga por ver videos

De todos modos, la decisión no tiene efecto inmediato entre quienes ya se la habían descargado y dado de alta en el servicio de recompensas, así que durante unos días más estará activa y se podrá canjear el dinero durante un mes . Ahora bien, ¿cómo afecta esta decisión al negocio y a los usuarios?

TikTok.webp

Por qué la Comisión Europea no permite que Lite siga en circulación

La Comisión Europea tomó esta decisión ya que considera que Lite no dio garantías de no ser adictiva para los menores. La suspensión de la app es de momento por 60 días, pero TikTok no descarta que se alargue mientras siguen las conversaciones con la Comisión Europea.