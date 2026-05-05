Starlink Mini versus Standard Kit: ¿la portabilidad de internet reduce la frecuencia?

Conocé todos los detalles de los sistemas de conectividad que despliega la red de órbita baja de Elon Musk, en Argentina.

Los equipos cuentan con un certificado que garantiza protección frente a agua, polvo y condiciones climáticas adversas.

La compañía SpaceX ofrece dos alternativas bien diferenciadas dentro de su servicio de internet satelital Starlink . La elección entre el equipo portátil y el kit residencial depende del uso principal que cada usuario tenga en mente. El servicio busca llevar conectividad de banda ancha a zonas donde el cable o la fibra no llegan. El sistema necesita una antena y una vista despejada del cielo para conectarse con satélites en órbita.

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La comparación entre ambos equipos pone en foco el equilibrio entre portabilidad y rendimiento. El modelo compacto apunta a quienes requieren conexión en movimiento y el kit estándar prioriza estabilidad y velocidad en un punto fijo.

El sistema de Starlink se basa en una red de satélites que transmiten señal a una antena instalada en tierra. El usuario recibe conexión inalámbrica que permite tareas como streaming, videollamadas o juegos online. El kit residencial incluye una antena de mayor tamaño junto a un router independiente. El paquete incorpora cableado, fuente de alimentación y una base de apoyo para su instalación.

El modelo estándar está pensado para hogares ubicados en áreas rurales o alejadas de los centros urbanos. El equipo busca ofrecer una conexión principal con buena velocidad y estabilidad. El sistema portátil introduce una solución más compacta con router integrado con un diseño que reduce el tamaño del equipo y simplifica su traslado.

Starlink Mini

El dispositivo Starlink Mini presenta dimensiones reducidas que facilitan su transporte. La antena mide aproximadamente 11,8 por 10,2 pulgadas y mantiene un grosor similar al modelo mayor. El equipo pesa aproximadamente 1,22kg lo que permite llevarlo en una mochila o manipularlo con una sola mano. El router WiFi integrado elimina la necesidad de dispositivos adicionales.

El sistema apunta a usuarios que viajan con frecuencia o requieren conexión en lugares temporales. El uso incluye situaciones como campamentos, vehículos recreativos o espacios de trabajo móviles. La instalación del Mini resulta simple y rápida. El equipo se conecta, se orienta hacia el cielo y se activa mediante la app oficial. El rendimiento del modelo portátil muestra limitaciones frente al sistema residencial:

la velocidad de descarga promedio se ubica apenas por encima de los 16 Mbps, con picos que pueden superar los 100 Mbps en condiciones ideales.

en condiciones ideales. la velocidad de subida ronda los 9 Mbps , lo que alcanza para tareas básicas. El equipo permite navegación web, correo electrónico y streaming en calidad moderada.

, lo que alcanza para tareas básicas. El equipo el consumo energético del Mini es de unos 20 watts. El dispositivo admite alimentación con voltajes entre 12 y 48 volts.

El dispositivo admite alimentación con voltajes entre 12 y 48 volts. soporta hasta 128 dispositivos conectados. El sistema incluye un solo puerto LAN para conexiones cableadas.

Starlink Kit

El kit estándar de Starlink Standard Kit incorpora una antena más grande diseñada para instalaciones permanentes. El equipo mide 15,1 por 23,4 pulgadas y pesa cerca de 7 kg. El sistema utiliza un router independiente que mejora la conectividad dentro del hogar. La versión más avanzada incluye WiFi 6 con soporte tri-banda y admite hasta 235 dispositivos conectados de manera simultánea.

El rendimiento del kit residencial supera ampliamente al modelo portátil: